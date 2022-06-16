外交部：卡達世足賽簽證國籍選項 已復列台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外交部16日表示，卡達世界盃足球賽球迷證系統Hayya card已更正，台灣的國籍選項目前標註是「TAIWAN」。（圖取自FIFA網頁fifa.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天證實，可作為卡達（Qatar）入境簽證及世足賽入場身分識別證的Hayya Card，已將原本把台灣列為中國一部分的國籍選項，更正為僅寫台灣，外交部對此表達感謝與肯定。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人歐江安回應路透社提問時證實，卡達世界盃足球賽球迷證系統Hayya card已經更正，回復台灣的國籍選項，目前標註是「TAIWAN」（台灣）。

歐江安表示，卡達世界盃足球賽主辦單位正視台灣球迷的權益，並迅速回應台灣的相關訴求，對此善意外交部表達感謝與肯定，也感謝國內外媒體對此事的關注，與各界友人給台灣的支持協助。

歐江安說，卡達世界盃足球賽是全球體育盛事，為了繼續服務民眾，讓更多台灣球迷能去卡達觀賞世界盃足球賽，外交部會持續提供協助，也會持續跟中華足協保持密切聯繫，隨時提供必要協助。(編輯：翟思嘉）1110616