世界盃足球賽分組抽籤 德國西班牙強碰、英美將戰伊朗

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2022年卡達世界盃足球賽4月1日在首都杜哈分組抽籤，歐洲兩大強權德國和西班牙強碰。圖為西班牙足球隊3月30日比賽畫面。（圖取自twitter.com/SeFutbol）

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（中央社杜哈1日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽今天在首都杜哈分組抽籤，歐洲兩大強權德國和西班牙強碰，美國和政治上的勁敵伊朗也抽到同一組。

取得會內賽資格的32隊，會按國際足總（FIFA）的世界排名分成4個檔次，主辦國卡達與世界前8名排在第1檔次，第2檔次世界9到16名中，德國和荷蘭是最令人害怕的球隊。

法新社報導，雖然德國在上屆2018年俄羅斯世界盃時爆冷於小組賽就提前淘汰出局，但畢竟有4屆世足冠軍光環，依然是其他前幾名種子球隊想要避免遭遇的對手。

德國和2010年世界盃冠軍西班牙，以及日本分在E組，組內最後一個名額是6月洲際附加賽哥斯大黎加和紐西蘭之間的勝方。

德國和西班牙上次交手是在2020年11月，正處換血階段的德國遭西班牙6比0血洗，但在佛利克（Hansi Flick）接替勒夫（Joachim Loew）擔任總教練後，德國隊有漸入佳境之勢。

西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）談到與德國同組時說：「這顯然是第2檔次的籤王，尤其是現在他們換了教頭。讓我們暫時享受當下，努力保持樂觀。」

擔任德國隊長的門將諾伊爾（Manuel Neuer）說：「我們有信心，我們會有好的比賽表現。」

政治上，伊朗和美國自1980年以來就沒有正式外交關係；在足球場上，伊朗和美國上一次對戰是在1998年法國世界盃，當時伊朗在法國里昂（Lyon）以2比1贏得這場充滿政治色彩的比賽。

美國總教練柏哈特（Gregg Berhalter）說：「足球在很多地方超越政治，我們能在球場上保持友好關係。」

2022年卡達世界盃足球賽分組抽籤出爐。（圖取自instagram.com/fifaworldcup）

B組另有勁旅英格蘭，首場比賽將迎戰伊朗。B組最後一個名額將在6月決定，威爾斯、烏克蘭、蘇格蘭都可能在歐洲區附加賽搶下最後一席。

東道主卡達打破近年傳統，11月21日不擔綱世界盃開幕戰。開幕戰將由A組的塞內加爾與荷蘭在下午1時（台灣時間晚間6時）開打，而卡達在世界盃的第一場比賽將於當天晚間對上厄瓜多。

尋求衛冕的法國將在D組碰上熟悉的對手丹麥和突尼西亞，這組最後一席將由洲際附加賽決定，可能是澳洲、秘魯或阿拉伯聯合大公國。

2022年卡達世界盃足球賽小組賽籤表如下：

●A組：卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

●B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝方（可能是威爾斯、蘇格蘭或烏克蘭）

●C組：阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭

●D組：法國、丹麥、突尼西亞、洲際附加賽勝方（可能是澳洲、秘魯或阿拉伯聯合大公國）

●E組：西班牙、德國、日本、洲際附加賽勝方（可能是哥斯大黎加或紐西蘭）

●F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅埃西亞

●G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

●H組：葡萄牙、迦納、烏拉圭、南韓。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110402