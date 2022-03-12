2026世足合辦國墨西哥 面臨幫派滲透等多重挑戰

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（中央社墨西哥市12日綜合外電報導）美國、加拿大和墨西哥將聯合主辦2026年世界盃足球賽，墨西哥足球協將面臨了下列挑戰，包括球迷暴力行為、高喊恐同口號和犯罪幫派勢力滲透賽場等問題。

法新社報導，墨西哥中部城市克雷塔羅（Queretaro）上週末爆發大規模球迷鬥毆事件，造成26人受傷，許多家庭和兒童紛紛逃到安全的地方。

3月5日當天，地主隊克雷塔羅與衛冕冠軍隊伍阿特拉斯（Atlas）比賽進行一小時後左右，觀眾席上的球迷就因不明原因發生肢體衝突，有17人遭逮捕。

專家表示，這場衝突有一些幫派暴力的特徵，並指出犯罪集團和極端球迷組織之間有關聯。幫派暴力在墨西哥相當普遍。

墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）教授桑傑士（Hugo Sanchez Gudino）表示：「這個程度的暴力展現出犯罪集團滲透是隱形無聲的。」

墨西哥從2006年開始，便陷入幫派相關暴力的惡性循環，當時政府推出具爭議性的反毒軍事行動。

根據官方數據，從那時候至今，共累計超過34萬起謀殺案，其中多數歸咎於罪犯之間的鬥毆。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group），預估墨西哥、加拿大和美國聯合主辦世足賽，門票、觀光、廣告和商業淨收入將達30億到40億美元。

墨國球迷經常對敵隊守門員呼喊恐同口號，數年來一再遭到國際足球總會（FIFA）紀律委員會制裁，墨西哥足球協會也試圖解決這個問題。

墨西哥足球協會上個月在世足賽資格賽期間，推出線上門票登記系統和入場掃QR碼的制度，藉此辨識出使用恐同口號者，來提高場館安全，違者若被抓到將面臨5年不得進入場館的處罰。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110312