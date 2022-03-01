足壇加入侵烏制裁 世足等國際賽俄羅斯全沒了

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國際足總與歐洲足總2月28日發出聯合聲明表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國國家隊（圖）與各職業隊將不得參加各項國際賽事。（圖取自facebook.com/TeamRussia）

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）國際足總與歐洲足總發出聯合聲明表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事，直到「另行通知」為止。

俄羅斯男子足球國家代表隊原訂3月到卡達參加今年世界盃足球賽歐洲區會外賽的附加賽，俄國女足則已拿下7月在英格蘭進行的歐洲國家盃（European Championship）參賽權。

根據聯合聲明，俄羅斯的各俱樂部球隊，同樣無法參加歐洲足總的比賽。

國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）在聯合聲明中說：「國際足總與歐洲足總今天共同決定，俄羅斯的所有球隊，不論是國家隊或俱樂部球隊，都不得參加國際足總與歐洲足總的比賽，直到另行通知。」

俄羅斯男足代表隊原訂3月24日將在世足資格賽的附加賽出戰波蘭，若獲勝將可在3月29日對上瑞典或捷克，爭取世足會內賽門票。

但波蘭、瑞典、捷克3隊都已表態抵制，不願與俄羅斯交手。

國際足總昨天原宣布，俄羅斯隊仍可以「俄羅斯足球總會」（Football Union of Russia）的名義參賽，但俄羅斯的主場比賽將改在中立第3地進行，比賽期間將禁止懸掛俄羅斯國旗，也不准演奏俄羅斯國歌。

但這些作法在波蘭足球協會理事長庫萊薩（Cezary Kulesza）表示「完全無法接受」後全部取消，庫萊薩還表示不論俄隊以什麼名義參賽，波蘭都不會和他們踢世足資格賽的附加賽。

國際足總因此在今天改變了他們的決定，將俄羅斯完全排除在世足賽外。

聲明還說：「足球界在這件事上全面的團結，並和受影響的烏克蘭人站在一起。」

「國際足總的英凡提諾（Gianni Infantino）及歐洲足總的施費連（Aleksander Ceferin）兩位主席，都希望烏克蘭的局勢有顯著的改善，也讓足球能再次讓人團結一心並維持和平。」

針對俄羅斯入侵烏克蘭，國際間以不讓俄國球隊參加世界盃等國際賽回因應一事，俄方今天回應，稱這是「差別待遇」。

俄羅斯足協在聲明中說：「這明顯是差別待遇，且影響了大量的運動員、教練，以及國家隊、俱樂部球隊的隊職員。更重要的是，影響數以百萬的俄羅斯與各國球迷，他們的利益是國際體育組織必須優先考量的。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110301