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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭127/300

迪士尼與華納加入抵制行列 暫停在俄羅斯發行院線片

2022/3/1 11:32（3/1 12:35 更新）
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迪士尼表示將暫停在俄羅斯發行院線影片。（圖取自twitter.com/WaltDisneyCo）
迪士尼表示將暫停在俄羅斯發行院線影片。（圖取自twitter.com/WaltDisneyCo）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）好萊塢兩大電影製作公司迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）表示，鑑於「俄羅斯無端入侵烏克蘭」與「悲劇性人道危機」，它們將暫停在俄羅斯發行院線影片。

路透社報導，迪士尼公司今天表示，暫停在俄發行院線片會從即將上檔的皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）作品「青春養成記」（Turning Red）開始。

數小時之後，華納媒體也表示，原訂下週在俄上映的「蝙蝠俠」（The Batman）也將暫時喊卡。

迪士尼在聲明中指出：「我們未來的商業決定將取決於局勢的發展。同時，考慮難民危機逐漸浮現，我們將與非政府組織夥伴合作，提供緊急救援和其他人道協助。」

週末期間，烏克蘭影藝學院（Ukrainian Film Academy）針對俄國入侵烏克蘭在網路發起請願活動，呼籲國際社會抵制俄國戲院和電影業。

據市場研究公司Comscore數據，俄羅斯是好萊塢相當重要的市場，2021年票房達6.01億美元，或去年全球214億美元總票房的約2.8%。

華納媒體表示它們將持續觀察局勢發展，並等待「這場悲劇有個迅速和和平的解決方案」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110301

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