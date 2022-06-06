烏克蘭人嘆運氣差無緣世足 場外還有更重要戰役

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭隊今天在卡地夫（Cardiff）對決地主威爾斯隊，力拚卡達世界盃足球賽門票，在約2300公里外的烏克蘭首都基輔一家酒吧聚集球迷高唱國歌期待贏球，最後卻敗興而歸。

法新社報導，烏克蘭球員錯失幾次破門機會，陣中的亞莫倫科（Andriy Yarmolenko）一記烏龍球讓威爾斯以1比0勝出，粉碎烏克蘭進軍世足會內賽希望，烏克蘭球迷當下一片靜默。

一名32歲的資訊科技專家在比賽結束後告訴法新社：「真的非常失望。許多人想要這場勝利，此勝對烏克蘭人民來說非常必要。」

「我認為他們盡了一切努力，只是運氣不好。統計數據顯示，優勢在我們這邊。但運氣差；勝敗乃兵家常事。」

一名23歲行銷人員在比賽中場休息時曾告訴法新社：「對我們每個人來說，這會提升士氣，尤其是對目前受到攻擊或被占領的地區。」

另一名34歲球迷也表示：「贏球將能鼓舞我們軍隊和整個烏克蘭的士氣。」

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一名身穿烏克蘭國家隊黃色球衣的工程師說：「今天如果贏球，原可增添不少正能量。不過他們很拚了，攻門次數很多，也有很多進球機會，所以不能怪他們做錯了什麼。」

「日子還是要過下去。而今我們有更重要的戰鬥，不是在足球場上，而是在戰場上。烏克蘭武裝部隊確實為大家如何在自己的戰場上奮戰樹立榜樣。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110606