等了64年 威爾斯靠烏克蘭烏龍球闖入世足會內賽

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威爾斯5日在烏克蘭不小心送出烏龍球的情況下，以1比0力克烏克蘭挺進世足會內賽。（圖取自twitter.com/Cymru）

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（中央社威爾斯卡地夫5日綜合外電報導）威爾斯今天1比0力克烏克蘭挺進世足會內賽，漫長的64年等待終於劃下句點。

威爾斯隊長貝爾（Gareth Bale）1記自由球傳射進入場中，烏克蘭邊鋒亞莫倫科（Andriy Yarmolenko）想以頭槌解圍，不料卻頂進自家球門形成烏龍球，也決定了這場球賽勝負誰屬。

以烏龍球結束晉級世界盃會內賽之路，對前幾天在附加賽擊敗蘇格蘭的烏克蘭而言非常殘酷，尤其皮楚柯夫（Oleksandr Petrakov）子弟兵此役再度展現的球技水準，絕對夠格在11月的32強會內賽占上1席。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，烏克蘭隊陣中一半球員都沒踢過激烈的球會球賽，在國家遭遇重大悲劇之際，烏克蘭球員得以史上第2次來到離會內賽這麼近的距離，絕對值得大書特書。

烏克蘭總教練皮楚柯夫賽後表示：「我們盡了全力，我想對沒有進球說聲抱歉，但運動就是這樣。」

賽後烏克蘭球員落寞地對卡地夫城球場（Cardiff City Stadium）支持者表達感激的畫面，讓人相當動容。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭此役一開始就掌控戰局，威爾斯門將亨尼西（Wayne Hennessey）上半場疲於奔命，3次重要撲救擋下烏克蘭攻門。

開賽僅僅3分鐘，效力於英超曼城的烏克蘭球員津琴科（Oleksandr Zinchenko）就以自由球攻破球門，但被西班牙裁判馬杜（Antonio Mateu Lahoz）判未吹哨進球不算。

亨尼西接連擋下亞列姆丘克（Roman Yaremchuk）、津琴科、齊甘科夫（Viktor Tsygankov）攻門後，第34分鐘，威爾斯隊長貝爾25公尺外踢進自由球，烏克蘭亞莫倫科試著以頭槌解圍，誰知卻把球頂進自家大門，烏克蘭門將布舒贊（Georgiy Bushchan）撲救不及。

終場威爾斯就靠這顆進球闖入會內賽。

此役亨尼西堪稱威爾斯贏球大功臣，除了上半場多次撲救，球賽終了前6分鐘，烏克蘭替補上場的前鋒多夫比克（Artem Dovbyk）1記強力頭槌眼見就要破網，卻被亨尼西硬生生單手擋下，就此粉碎烏克蘭反攻氣焰。

威爾斯上次是在1958年闖入會內賽。

威爾斯隊長貝爾賽後表示：「這是威爾斯足球隊史最棒的成果，我們都欣喜若狂。這是我們一開始就努力想達成的夢想。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110606