跨洲附加賽 4國搶世足最後兩張門票

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（中央社杜哈12日綜合外電報導）世界盃足球賽最後兩張門票將於本週的跨洲附加賽後發出，澳洲與秘魯、紐西蘭和哥斯大黎加兩場對戰後，將決定哪兩國能前進卡達世界盃。

這兩場一戰定生死的比賽都將於卡達首都杜哈的球場，也就是今年秋天將舉辦世界盃賽事，能容納4萬名觀眾的艾哈邁德‧本‧阿里體育場（Ahmad bin Ali Stadium）進行。

澳洲13日將對上秘魯，24小時後，紐西蘭將卯上哥斯大黎加。對在最後關頭爭奪世界盃門票，這4個國家都有經驗。

4年前，秘魯2比0擊敗紐西蘭，拿下前進2018年俄羅斯世界盃的門票，並在世界盃首輪擊敗澳洲，拿下他們40年來在世界盃的首場勝利。

由阿諾德（Graham Arnold）掌兵符的澳洲，希望能連5屆踢進世界盃，但他們過去4屆有兩次歷經附加賽才進到世界盃，2006年是在PK大戰後，才踢倒烏拉圭，闖進世界盃。

秘魯目前世界排名22名，比澳洲高20名，澳洲是在上週以2比1擊敗阿拉伯聯合大公國，獲得踢這場附加賽的機會。

但阿諾德並不否認「袋鼠軍團」（Socceroos）是「相對弱勢的球隊」，並稱他已經把一種「永不放棄」的精神帶進隊中。

在赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）於澳洲對上阿拉伯聯合大公國的比賽第84分鐘進球，讓球隊獲勝後，阿諾德說：「我喜歡外界說我們沒有機會，或我們無法有任何成就。」

「你知道有時候就算踢得不好，仍可靠奮戰、奔跑來拿下勝利，而追逐、保持積極也可能帶來成功。」

秘魯巫師對澳洲隊做了詛咒儀式，政府員工則獲得1天假期，來看國家隊中場佛羅雷斯（Edison Flores）所稱「這麼多年來，我們生命中最重要的一場比賽」。

不論最終勝隊是誰，世界盃小組賽都將進到D組，首戰將於11月22日對上衛冕軍法國，同組的還有丹麥及突尼西亞。

至於14日的比賽，勝隊將進到更難踢的E組，對上西班牙、德國，和亞洲的日本。

5度踢進世界盃的哥斯大黎加較被看好，紐西蘭則是要尋求2010年後第1次、隊史第3度踢進世界盃。

之前資格賽14戰踢完一半時，哥斯大黎加只拿下6分積分，後半段的比賽他們必須保持不敗，且要踢贏美國、加拿大，才能在中北美洲組排在第4，進而獲踢這次附加賽的機會。

目前，哥斯大黎加的世界排名為31名，紐西蘭則是第101名。

在丹麥踢球的資深後衛歐威多（Bryan Oviedo）警告大家不要過於自負，他說：「人們可能會認為紐西蘭將是能輕鬆踢贏的對手，但事實並非如此，他們是善於反擊的強隊。」

紐西蘭上週在巴塞隆納的一場友誼賽中，以0比1敗給秘魯，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，這是他們自2019年11月以來，首場有觀眾的比賽。

紐西蘭總教練海伊（Danny Hay）說：「我們學到了很多。」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110612