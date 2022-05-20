特赦組織要求足總 賠償在卡達受虐移工4.4億美元

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）國際特赦組織（Amnesty International）今天呼籲國際足球總會（FIFA），為在主辦國卡達「受虐」的移工，支付相當於 2022年世界盃足球賽獎金總額的賠償金，即大約4.4億美元。

其他人權組織和球迷團體支持這項呼籲。FIFA被控在保護移工方面作為緩慢，2022年世界盃將於今年11月21日登場。過去數年來，有大量移工湧入這個波斯灣小國，趕工建設世足賽所需的基礎設施。

國際特赦組織在一份附上報告的聲明中表示：「FIFA至少應撥款4.4億美元，為在卡達籌備2022年世足賽期間遭受人權侵犯的數十萬移工提供補償。」

總部設在倫敦的國際特赦組織也呼籲FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），「與卡達當局合作，建立全面的補償計畫」。

國際特赦組織表示，卡達2010年以來出現了「一連串侵犯人權的行為」。FIFA在2010年授予卡達2022年世界盃的主辦權，「卻未要求改善對勞工的保護」。

國際特赦組織表示，一些侵害人權的行為仍然存在，4.4億美元是支付賠償要求、並確保未來擴大補救措施的「最低必需金額」。

這個金額大約是今年世足賽的獎金總額。國際特赦組織發給英凡提諾的公開信再度提出這項呼籲，另有9個組織連署了這封信，包括移民權利（Migrant Rights）和歐洲球迷組織－歐洲足球支持者協會（Football Supporters Europe）等。

國際足總在應記者要求談論此事時說，足總正在「評估國際特赦組織為卡達提出的這項計畫」，並強調，該計畫「涉及2010年以來建造的許多並非專供世足賽使用的公共基礎設施」。

移工索取的金錢包括拖欠的工資、平均1300美元的「非法」和「敲詐」性招聘費用，以及受傷和死亡的賠償。

在卡達280萬人口中，主要來自南亞的外籍移工占有200萬人以上。但國際特赦組織表示，迄今只有大約4萬8000 名工人獲准收回招聘費。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110520