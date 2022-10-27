世足賽爭議頻傳 澳洲代表隊譴責卡達侵犯人權

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲男子足球國家代表隊16名球員今天在一段影片中，共同譴責本屆世界盃足球賽主辦國卡達剝削移工、侵犯人權，成為目前首支集體批評主辦國的參賽隊伍。

法新社報導，澳洲足球協會（Football Australia）表示，卡達當局在建設體育場館期間據傳剝削移工一事「不容忽視」，並敦促卡達讓同性婚姻合法化。

11月20日登場的世界盃足球賽，自卡達12年前獲得主辦權以來就一直備受爭議。

澳洲足協透過聲明指出：「我們認為近年來卡達在認可和保護工人權利方面，不僅取得重大進展也有立法改革，我們也鼓勵所有權益相關者繼續這條改革之路。」

聲明提到：「然而，我們也得知有些移工及其家庭所經歷的苦難跟這次世足賽有關，這點不容忽視。」

澳洲足協的聲明附有一段簡短影片，影片有16名澳洲國家代表隊球員參與錄製。聲明發布之前，球員們曾與勞工組織、國際特赦組織（Amnesty International）等倡議團體進行對話。

球員們在影片中表示：「過去2年內，我們一直努力瞭解並認識更多關於卡達的情況…我們得知卡達舉辦世界盃的決定，為我們無數的工作夥伴帶來痛苦和傷害…這些受苦的移工不僅僅是數字。」

球員們認同改革是為了改善工作條件，但認為這些變革「沒有協調一致」。

澳洲足球協會同時敦促卡達對同性關係採取更溫和立場，卡達當局認定同性關係是非法的。

來自英格蘭、法國及德國等歐洲主要球隊的隊長，將於比賽期間配戴有「同一份愛」（One Love）字樣的彩虹色臂章，以發起反歧視運動。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111027