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世足前卡達人權受矚 人權觀察：LGBTQ遭任意拘留

2022/10/24 14:19
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（中央社貝魯特24日綜合外電報導）世界盃足球賽下月在卡達開踢前夕，「人權觀察」（Human Rights Watch）今天公布的報告說，卡達警方任意拘留和虐待 LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）人士。

法新社報導，世足賽預料會吸引至少百萬外國球迷造訪卡達這個波斯灣國家，賽事開踢前夕，這個同性戀不合法國家的人權紀錄備受矚目。

「人權觀察」表示：「在2019年至2022年間記錄到6件嚴重和屢發的毆打事件，以及5起警方拘押時的性騷擾案件。」

總部設在美國的「人權觀察」表示，最近1起發生在上個月。

4名跨性別女子、1名雙性戀女子和1名同性戀男子訴說內政部轄下部門把他們關押在卡達首都杜哈（Doha）的地下監獄。

「人權觀察」指出：「他們對被羈押者言語騷擾和身體虐待，拳打腳踢，把他們揍到流血。」

「1名女子說她失去意識，官員以言語虐待、強迫他們認罪，還不讓羈押者聘請律師、與家人會面或取得醫療照護。」

婚姻外的性行為和同性戀性行為在這個保守的穆斯林國家皆屬非法，可判處最高7年徒刑。

卡達政府官員否認指控，稱這些控訴「全然不實」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111024

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