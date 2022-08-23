卡達世足賽將至 移工抗議欠薪遭當局遣送出境

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（中央社杜哈22日綜合外電報導）勞工權益組織今天表示，在距離世界盃足球賽登場剩不到3個月之際，有些移工為追討拖欠工資發起罕見示威，遭卡達當局遣送出境。

卡達政府因為移工待遇問題倍受關注，他們證實有部分移工因參與8月14日的示威而遭拘留，但未詳加說明這些移工是否遭到驅逐出境。

根據總部設在英國倫敦的勞工權益活動組織Equidem，至少有60名移工參與本月稍早在杜哈的示威活動，其中有些人據報有7個月沒領到工資了，當天他們在Al Bandary公司外阻擋車輛通行。

Equidem負責人奎德里（Mustafa Qadri）說：「我們曾與參加示威的抗議人士交談過，包括一名已被遣送回尼泊爾的移工，並確認他已返國。」

他補充道：「另外還有來自尼泊爾、孟加拉、印度、埃及和菲律賓的移工也被遣送出境。」

卡達政府21日表示，有「一些抗議人士因違反公共安全法而受到拘留」，還說有「少數抗議人士未能保持和平，違反卡達公共安全法，將面臨遭法院諭令遣送出境的命運」。

然而，卡達政府並未多加說明有多少移工面臨這類情況。

卡達勞動部表示，他們正在支付Al Bandary積欠的工資和福利，還說當局將對這家公司採取「進一步行動」；Al Bandary早已因積欠工資遭到調查。

世界盃足球賽11月20日將在卡達這個富藏能源的小國開踢。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110823