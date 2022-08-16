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卡達世足將迎百萬球迷 監視器如天羅地網待命維安

2022/8/16 16:15
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）世界盃足球賽11月開踢，預計湧入150萬名球迷。地主國卡達嚴陣以待，8座場館架設1萬5000台監視器，從掃把櫃到球迷座位，滴水不漏。世足控制中心內的巨型螢幕一口氣可監視12萬人。

英國媒體每日鏡報（Daily Mirror）昨天報導，卡達世界盃的控制中心彷彿美國國家航空暨太空總署（NASA）中心分身。球賽執行長阿布杜拉希曼（Niyas Abdulrahiman）表示，「在卡達，我們裝的監視攝影機幾乎比地球其他地方都多」。

「如果保全人員發現有人在賽事進行時於人群中跳來跳去，我們可以查看（畫面）。我們放大並緊緊鎖定影像。」

他說，無論一天有多少場比賽，控制中心能識別每一位球迷。1萬5000台監視器監控每座場館的每個角落，如果原本該上鎖的門卻打開了，也能看得到。

報導指出，控制中心內也有精密空調系統，當場館外的溫度飆升時，這套系統會使球員及球迷保持涼爽。

卡達賈諾布體育場（Al Janoub Stadium）經理莫拉萊斯（Williams Morales）認為，這座場館內的 2000台監攝影機，也可以改變未來的賽事。「這會是史上最安全的球賽之一，但是比賽場地的影像品質非常驚人」。

他說，「如果球員沒有像往常一樣奔跑，經理將能於中場休息時看到。你能繪製顯示球周圍動態的熱圖（heat map）。也有軟體可以讓所有球迷透過手機或其他設備做到這點」。

即使有了萬台監視器維安，卡達仍絲毫不敢大意。法新社12日指出，球迷在購票時已經過第一輪篩選。足球流氓及黑名單上的黃牛一率禁止買票。

人臉辨識監視器無所不在，球迷即使走在街上，也一一入鏡。卡達大學專家已開發無人機監視系統。他們說，系統可以精準估計街道上的人數。控制中心將控管收票口人流，卡達內政部指揮中心則監控所有街道、公車及捷運。

比賽日將有成千上萬的球迷進出場館，屆時警察將進駐控制中心。

控制中心主任摩哈納迪（Hamad Al-Mohannadi）說，無論發生什麼狀況，都有因應之道。「只要沒有損失財產，也沒有人受傷，我們就只會看著。任何與財產損失或有人受傷相關的事件，我們都必須通報處理」。

阿布杜拉希曼另指出，如果一座場館發生事故，他的團隊能「控制狀況，並將其他場館列為不同警戒級別，同時採取預防措施」。

若場館啟動警報，館內螢幕會立刻閃爍警示。此外，場館發布警報或有管線破裂時，監視器還能提供每座場館的虛擬模型，方便工作人員確認前往處理的最佳方式。

今年世界盃開幕賽將於11月20日舉行，由地主國卡達出戰南美洲國家厄瓜多。（編輯：黃自強）1110816

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