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英國下禁令 1300多名瘋狂球迷無緣卡達世足

2022/10/11 12:49
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國內政部表示，1300多名英格蘭和威爾斯的瘋狂球迷將因禁令，無法前往卡達觀賞今年的世界盃足球賽。

路透社報導，這項7日生效的新措施是要防止有相關暴力前科的瘋狂球迷跑去卡達看球。2022年卡達世界盃足球賽將於11月20日開踢，一直到12月18日冠軍出爐為止。

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）說：「我們不會讓少數違法者的行為，破壞這項扣人心弦的賽事。」

有鑑上個賽季期間英格蘭各地闖入足球場和相關群眾滋事遽增，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）在2022-23新賽季開踢前，導入強化版的安全措施約束不當行為。

英國內政部警告，違反規定的球迷將面臨6個月的牢獄之災及無上限的罰款。

任何「以前惹過麻煩，且有再犯之虞」者，也被禁止前往卡達世界盃。

布瑞弗曼補充說：「本地不允許暴力、傷害、動亂，這些犯罪行為在世界盃同樣不被容忍，這是我們採取如此堅決態度的原因。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111011

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