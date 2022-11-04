卡達世足有何與眾不同 6大特色報你知

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卡達近年為世足賽持續興建先進體育場館，去年落成的圖瑪瑪體育場設計靈感來自中東地區男性佩戴的傳統編織帽Gahfiya。（圖取自卡達世界盃網頁qatar2022.qa）

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（中央社台北4日綜合外電報導）全球備受期待的足壇盛事2022世界盃足球賽即將登場，主辦國卡達成為全球矚目焦點。熱愛足球的卡達發豪語，將舉辦一場前所未見的世足賽。

● 首度在北半球舉辦的冬季世足賽

世足賽和其他運動大賽過去通常於6、7月舉行。不過，2022世足賽這次於11、12月在卡達舉辦，創下首例。卡達夏季氣溫通常飆破攝氏50度，因而也成就破天荒在冬季月份舉辦世足。

● 首屆在中東國家舉行的世界盃

卡達將成為史上第一個主辦世足賽等大型運動賽事的中東國家，近年來也持續興建幾座歷來最環保且先進的體育場館。

● 國土面積最小的主辦國

中東知名旅遊與生活網站Rehlat指出，繼1954年國土面積約4萬1285平方公里的瑞士主辦國際足球總會（FIFA）世足賽後，面積約1萬1586平方公里卡達如今成了歷來國土面積最小的世足主辦國。

● 堪稱史上最貴世足

卡達在基礎建設計畫方面重金斥資2200億美元，打造8座不同場館、地鐵系統等，這些場館將配備所有現代化設施，且將全數配備空調。

● 往返場館歷來最便利

作為一個小國，環遊卡達並非難事。更重要的是，為2022世足賽設置的各個場館透過捷運網絡通暢連接，球迷要從一個場館前往另一個場館不會太費事，飽覽各組賽事完全有可能，不像過去若舉辦在土地廣袤的巴西、俄羅斯時，球迷跨組觀賽須穿州過省。

● 現場觀眾料創新高

卡達的地理位置四通八達，不論對來自亞洲、非洲或歐洲的球迷來說，都是能夠輕易到達的地點。屆時赴卡達觀賽的球迷若真達到預估的150萬多，將創歷來新高。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1111104