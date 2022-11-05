世界盃G組 森巴軍團可望持續閃耀

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（中央社記者龍柏安台北5日電）有「森巴軍團」美譽的巴西隊，坐擁5座世界盃冠軍，是賽史奪冠次數最多的球隊。今年他們與瑞士、塞爾維亞與喀麥隆同屬G組，一般預料，本屆世界盃巴西仍有望持續閃耀。

世界盃自1930年創賽以來，巴西是至今22屆唯一保持全勤參賽的隊伍；更可怕的是，自1970年後，這支「森巴軍團」已連續13屆從小組賽出線，晉級16強淘汰賽。

2010年南非世界盃，年僅18歲的內馬爾（Neymar）成了巴西隊招牌，他的表現與健康，攸關球隊表現與能夠走得多遠；2014年內馬爾在8強時背部受傷，4強賽他們以1比7慘敗德國；2018年他帶著傷勢參賽，最後巴西在8強以1比2不敵比利時，提前落馬。

擁有輝煌隊史與華麗陣容，很少人會相信巴西在小組賽會提前出局，不過這對塞爾維亞、瑞士與喀麥隆來說，卻是共同目標。塞爾維亞儘管最近3度參賽，不過都在小組賽止步。

塞爾維亞王牌前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic），本季已替富勒姆踢進了43球，也幫助球隊拿下英格蘭冠軍聯賽冠軍，並取得重返英超的門票，而他也將是塞爾維亞晉級16強最大的籌碼。

至於喀麥隆與瑞士，雖沒有頂級球星護航，實力依舊不容小覷，尤其瑞士能從競爭激烈的歐洲脫穎而出，足以證明本身實力，瑞士近年4度參賽，就有3度闖進淘汰賽。

值得一提的是，瑞士在2022-23賽季的歐洲國家聯賽，才剛擊敗西班牙與葡萄牙等頂級歐洲足球強權，對戰如果小看瑞士，恐怕一不小心就會翻船。（編輯：屈享平）1111105