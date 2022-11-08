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世足巴西正選名單出爐 內馬爾領軍新生代

2022/11/8 11:30
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（中央社里約7日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽20日登場，巴西今天公布26人正選名單，除當家球星內馬爾外，39歲後衛老將艾維斯再度入選，英超利物浦前鋒費爾米諾遭割愛，選入多名新生代。

路透社報導，4年前因膝傷無緣俄羅斯世足的艾維斯（Daniel Alves）將是第3次踢世界盃。上賽季結束後艾維斯離開西甲巴塞隆納，本季轉戰墨西哥職業聯賽，但因膝傷困擾，他前次出賽已是今年9月的事。

巴西總教練泰特（Tite）表示，艾維斯除經驗老到外，也仍能為球隊做出貢獻，「他能在技巧與戰術層面為球隊加分，能組織攻勢。他確實已不是個能滿場飛奔的選手，但有他的作用在。」

巴西正選26人名單中有12人來自英超，年齡20出頭新世代球星如馬蒂內利（Gabriel Martinelli）、小維尼修斯（Vinicius Jr）、羅德里戈（Rodrygo）等人紛入選，讓31歲的費爾米諾（Roberto Firmino）遭割愛。

巴西正選球員與泰特將在14日於義大利杜林（Turin）的尤文圖斯訓練基地會合，在當地進行5天集訓，19日飛往卡達杜哈。巴西被分在G組，將於當地時間24日首戰塞爾維亞，之後再對瑞士、喀麥隆。

巴西正選名單如下：

門將：阿里森（Alisson，英超利物浦）、艾德森（Ederson，英超曼城）、韋瓦頓（Weverton，巴西聯賽帕梅拉斯Palmeiras）。

後衛：布雷默（Bremer，義甲尤文）、桑德羅（Alex Sandro，義甲尤文）、米利托（Eder Militao，西甲皇馬）、馬基尼歐斯（Marquinhos，法甲巴黎聖傑曼）、席瓦（Thiago Silva，英超切爾西）、達尼洛（Danilo，義甲尤文）、艾維斯（巴西聯賽國立自治大學隊Pumas）、特雷斯（Alex Telles，西甲塞維亞）。

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中場：季馬瑞斯（Bruno Guimaraes，英超紐卡索聯）、卡塞米羅（Casemiro，英超曼聯）、佛瑞德（Fred，英超曼聯）、黎貝洛（Everton Ribeiro，巴西聯賽佛朗明哥Flamengo）、法比尼奧（Fabinho，英超利物浦）、帕奎塔（Lucas Paqueta，英超西漢姆聯）。

前鋒：安東尼（Antony，英超曼聯）、赫素斯（Gabriel Jesus，英超兵工廠）、馬蒂內利（英超兵工廠）、內馬爾（Neymar，法甲巴黎聖傑曼）、佩德羅（Pedro，巴西聯賽佛朗明哥）、拉斐爾（Raphinha，西甲巴塞隆納）、理查利森（Richarlison，英超熱刺）、羅德里戈（西甲皇馬）、小維尼修斯（西甲皇馬）。（譯者：陳亦偉）1111108

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