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韓國主教練證實 孫興慜將入選世足代表隊

2022/11/10 20:02
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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國國家隊主教練班托（Paulo Bento）今天表示，受傷的韓國前鋒球星孫興慜「當然」會入選出征卡達的世界盃足球賽代表隊，但不確定身為隊長的孫興慜能否在第一場比賽上場。

英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）9天前以2比1擊敗法甲馬賽（Marseille），歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強門票到手，但孫興慜上半場因傷被迫退場。孫興慜的左眼周圍骨裂，成功接受手術治療。

孫興慜今天在Instagram寫道：「在世界盃代表自己的國家參賽，是許多小孩長大成人的夢想，我的夢想也是如此。我不會錯過這次的世界盃。」

「我等不及代表我們美麗的國家出賽，晚些時候見。」

班托消除外界認為孫興慜不會入選國家隊的疑慮，他告訴記者，「他當然會入選」。

韓國隊本屆世足小組賽被分在H組，與葡萄牙、迦納、烏拉圭同組。目前距離24日首戰對上烏拉圭僅剩兩週。

不過，班托也表示，需要給孫興慜充分時間盡可能休養。「至於其他方面，我們會再考量，會每天分析情況。讓他入隊吧。我們有時間做出正確、對所有人最好的決定。」（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111110

孫興慜
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