卡達辦世足 人權剝削移工爭議不斷

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卡達世界盃即將登場，但籌備期間卡達被控虐待移工、LGBTQ和婦女權益方面的紀錄令人擔憂。圖為2019年杜哈一處足球場施工情況。（路透社）

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（中央社杜哈4日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽即將登場，但籌備期間卡達被控虐待移工、LGBTQ和婦女權益方面的紀錄也令人擔憂，令這場首度於阿拉伯世界登場的世足白璧留瑕。

就算不是足球迷，也幾乎無法忽視攻占各大媒體版面、關於世界盃持續不斷的話題：除因卡達世界盃是罕見於冬季舉行的世足賽，也因卡達人權紀錄糟糕引發關注。

籌備期間已有無數關於為飛快趕建新體育場，卡達移工受虐待和奴役的新聞，另還有LGBTQ球迷害怕前往一個同性戀行為仍被法律禁止的國家，這些使情況更加複雜。

卡達在2010年以國際足球總會（FIFA）世界排名第113之姿取得2022世足主辦權，自此爭議未歇。

國際足球總會（FIFA）前主席布萊特（Sepp Blatter）和曾任德國足球協會主席的史旺茲格（Theo Zwanziger）甚至坦承讓卡達舉辦世界盃是個「錯誤」，尤其是申辦委員會收受賄賂疑雲，讓FIFA代表和賽事本身蒙塵。

曾為英格蘭隊射腳、現轉戰廣播界的李納克（Gary Lineker）在2014年接受英國GQ雜誌訪問談到兩屆世界盃分別在俄羅斯和卡達舉辦時說：「實際上，FIFA這整件事情讓人感到噁心。高層的腐敗令人作嘔。布萊特像個獨裁者一樣掌舵了這麼長時間，他留下太多爛攤子了。」

即便同為英格蘭傳奇球星的貝克漢（David Beckham）簽下價值1.5億英鎊（新台幣53億元）協議，擔任卡達的「文化大使」，李納克去年11月接受八卦媒體「太陽報」（The Sun）訪問時仍不假辭色：「我不是（卡達的）支持者。我們知道申辦世界盃過程中存在腐敗行為。我們其實不應該到那裡的。」

● 移工問題

長期以來，卡達遭控剝削勞工一直為人所詬病。國際特赦組織（Amnesty）指出來自孟加拉、印度和尼泊爾的移工生活條件極為惡劣，他們在母國時就受「不道德的招聘仲介」所騙，後來更拿不到仲介所承諾的薪水；國際特赦組織進一步指稱，有些人被迫從事無償勞動。

英國媒體I Paper報導，企業與人權資源中心（Business & Human Rights Resource Centre）追蹤勞工受虐案件，發現8座比賽場館有7座涉及血汗勞工問題。

報導指出，據信絕大多數虐待案件與拖欠工資有關，包括未支付工資和未能兌現福利。但有新的報導指出，經常發生違反健康和安全法規導致死亡、受傷和危險工作環境的情況。另有報導稱移工的言論和行動自由也受到限制，大多數虐待案件涉及南亞和東非的勞工。

● LGBTQ權利

卡達世足等同於在一個公開自己LGBTQ身分是非法的國家舉行。

英國「衛報」（The Guardian）今年6月發現，卡達世足組委會不願提供任何相關權益保障。

「衛報」提出一系列關於賽事舉辦期間，對LGBTQ群體保護狀況的具體問題，像是酷兒球迷「如果因為性取向受到威脅，是否會受到卡達當局保護」及是否允許球迷攜帶彩虹旗進入體育館，卻得不到具體答覆。

「衛報」收到的回應是「2022年我們歡迎所有人來到卡達，不分種族、背景、宗教、性別、性取向或國籍。我們是一個相對保守的社會，例如，公開表達愛意不是我們文化的一部分。我們相信相互尊重，所以雖然每個人都受到歡迎，但我們期望每個人以尊重我們的文化和傳統作為回報。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）在世足開幕前一個月公布報告指出，卡達警方任意拘留和虐待LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）人士。

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「人權觀察」表示，在2019年至2022年間記錄到6件嚴重毆打事件，以及5起警方拘押時的性騷擾案件，最近1起發生在上個月。4名跨性別女子、1名雙性戀女子和1名同性戀男子訴說內政部轄下部門把他們關押在卡達首都杜哈（Doha）的地下監獄，「他們對被羈押者言語騷擾和身體虐待，拳打腳踢，把他們揍到流血。」

此外，婚外性行為和同性戀性行為在保守的穆斯林國家卡達皆屬非法，最重可判刑7年。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111104