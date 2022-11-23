世界盃足球賽死亡之組也爆冷門 日本2比1擊退德國

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世界盃足球賽再爆冷門，日本隊以2比1擊敗德國，球員振奮吶喊。（共同社）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）2022卡達世界盃足球賽今天舉行E組預賽，儘管德國上半場靠著12碼球先馳得點，但日本下半場展開反擊，靠著堂安律、淺野拓磨輪流進球，以2比1逆轉勝出。

2022卡達世界盃足球賽E組集結西班牙、哥斯大黎加、德國、日本，其中西班牙曾在2010年高舉金盃，而德國則是手握4座冠軍，因此E組也被視為「死亡之組」。

德國上屆世界盃小組賽最後一場比賽不敵韓國隊，無緣16強，這次世界盃力拚討回顏面，首戰出戰日本隊，而日本開賽第8分鐘，趁著德國失誤，前田大然接獲隊友伊東純也傳球後起腳射門破網，但被判越位不算。

第20分鐘輪到德國發動攻勢，基米希（Joshua Kimmich）禁區外長射，被門將權田修一攔下，而在第28分鐘，權田修一為日本隊再擋下1球。

德國攻勢不斷，靠著權田修一犯規，獲得12碼球機會，由京多安（Ilkay Gundogan）操刀，幫助德國隊在開賽第33分鐘取得1比0領先。

淺野拓磨（18號）攻下日本隊第2分，在場邊向球迷揮手致意。（共同社）

德國的京多安第60分鐘在禁區內起腳射門中柱，權田修一隨後1分鐘內連續在門前瓦解4波德國攻勢，也為球隊創造後續反攻機會。

日本隨後展開反擊，德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）第75分鐘先擋下1球，而剛替補的堂安律門前補射進球，才上場4分鐘就幫助日本隊扳平比分。

德國隊第83分鐘後防出現漏洞，日本的淺野拓磨趁機起腳射門，幫助日本以2比1反超，德國後續幾波進攻都無功而返，最終日本以2比1爆冷收下首戰勝利。

日本贏球後，取得3分積分，接下來將在27日晚間6時與哥斯大黎加碰頭，而德國隊將在28日凌晨3時與西班牙交手。（編輯：林治平）1111123