更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
政治

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/27
首頁 / 運動

「魔笛」莫德里奇世足賽最後一舞 拚再領克羅埃西亞寫驚奇

2022/11/23 22:07（11/23 22:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
37歲莫德里奇23日在卡達世界盃足球賽首戰面對摩洛哥，是隊史最年長出賽的球員，這次世界盃可能是他的最後一舞。（美聯社）
37歲莫德里奇23日在卡達世界盃足球賽首戰面對摩洛哥，是隊史最年長出賽的球員，這次世界盃可能是他的最後一舞。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）37歲莫德里奇今天在卡達世界盃足球賽首戰面對摩洛哥，依舊打滿全場，成為隊史最年長出賽的球員，這次世界盃可能是他的最後一舞，能帶領克羅埃西亞走多遠，備受關注。

「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）為世界頂尖的中場球員之一，他在兒時曾經歷戰亂，促成他擁有強大心智，更能因應各種狀況。

長傳突襲是莫德里奇的拿手絕活，他曾在2018年世界盃足球賽率領克羅埃西亞一路過關斬將闖進決賽，最終不敵法國，拿下亞軍，個人獲得世界盃金球獎殊榮。

儘管2018年世界盃經歷至今仍讓莫德里奇難以忘懷，但他選擇著眼於當下，他認為，不少參與2018年世界盃的球員這次都已不在陣中，而球隊今年加入不少心血，必須以全新的態度面對卡達世界盃。

克羅埃西亞今天卡達世界盃足球賽首戰與摩洛哥交手，面對摩洛哥防守陣線，遲遲無法找到破解之道，最終兩隊以0比0握手言和，37歲的莫德里奇先發上陣，成為隊史在世界盃出賽的最年長球員。

莫德里奇今天傳球成功率高達90%，還有一次起腳遠射差點破門，他賽後坦言，這是一場艱難的比賽，但他仍對球隊有信心，目標希望能朝上屆成績邁進，但現階段首要目標希望能先在小組賽出線。

這次很可能是莫德里奇在世界盃的最後一舞，能否再次帶領克羅埃西亞續寫驚奇、再創佳績，也成為後續觀戰焦點。（編輯：張雅淨）1111123

#莫德里奇
#克羅埃西亞
#世界盃
延伸閱讀
世足摩洛哥踢平克羅埃西亞 球評：中場防守到位是關鍵不斷更新／2022卡達世界盃足球賽 賽程戰績、直播管道看這裡世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
莫德里奇
難民營淬鍊心智 克羅埃西亞靠莫德里奇寫奇蹟世界盃F組 上屆亞季軍交鋒預計戰況激烈
克羅埃西亞
世足德國出戰日本 「死亡之組」E組23日登場台灣男團不敵克羅埃西亞 桌球世團賽吞2連敗

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界盃足球賽 克羅埃西亞0比0踢和摩洛哥