世界盃足球賽 克羅埃西亞0比0踢和摩洛哥

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克羅埃西亞的格瓦迪奧爾（左1）與摩洛哥的哈基米（左2）及阿馬拉（右）一起頭錘。（美聯社）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）「魔笛」莫德里奇領軍的克羅埃西亞，今天2022卡達世界盃足球賽與摩洛哥交手，兩隊都未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和，也是本屆第3場0比0賽事。

2022卡達世界盃足球賽今天展開F組賽程，上屆亞軍克羅埃西亞首戰先與摩洛哥交手，而同組的對手還有「歐洲紅魔」比利時、加拿大。

摩洛哥上半場有4次射門機會都無功而返，克羅埃西亞則是在上半場結束前曾發動兩波攻勢，瓦拉西琪（Nikola Vlasic）先是起腳射門遭門將擋下，不到2分鐘，莫德里奇（Luka Modric）門前補射，同樣未能得手。

進入下半場後，摩洛哥馬茲拉烏伊（Noussair Mazraoui）第51分鐘頭錘沒進，隨後疑似因身體不適提前退場。摩洛哥第61分鐘獲得自由球機會，哈基米（Achraf Hakimi）射門，被克羅埃西亞門將撲出。

克羅埃西亞幾波進攻都未能成功，包括第80分鐘獲得自由球，格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）頭錘偏出球門，最終兩隊就以0比0言和。

摩洛哥隊史最佳成績是在1986年闖進16強，連2屆叩關世界盃。克羅埃西亞自1998年起至今，累計參與6次世界盃，僅缺席2010年世界盃。

兩隊今天踢和後，各獲得1分積分，摩洛哥下一戰將於台灣時間27日晚間9時出戰比利時，而克羅埃西亞將在28日凌晨0時與加拿大交手。（編輯：張雅淨）1111123