世足摩洛哥踢平克羅埃西亞 球評：中場防守到位是關鍵

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專家認為，摩洛哥能逼和克羅埃西亞的關鍵是，中場阿姆拉巴特（右）無論在防守或助攻都扮演重要角色，下半場向前壓迫，讓克羅埃西亞隊長莫德里奇（左）不容易拿到球。（美聯社）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）摩洛哥、克羅埃西亞今天2022卡達世界盃足球賽以0比0踢平，球評陳貴人表示，摩洛哥中場阿姆拉巴特防守到位，降低克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇傳球的威脅性，成為比賽關鍵。

第6次出征世界盃的摩洛哥，在卡達世界盃足球賽F組小組賽首戰就以0比0與上屆亞軍克羅埃西亞握手言和，為本屆世界盃第3場0比0賽事，兩隊各拿下1分積分。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，兩隊上半場前15分鐘主要都在傳導、試探對方，在第30分鐘起才開始有侵略性組織進攻，整體而言，兩隊今天打法都不是很高壓、積極，看起來都在等待對方失誤再進行反擊。

談到摩洛哥能逼和克羅埃西亞的關鍵，陳貴人認為，摩洛哥中場阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）無論在防守或助攻都扮演重要角色，下半場向前壓迫，讓克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）不容易拿到球，僅能往後退至中後衛的位置，影響莫德里奇傳球的威脅性。

除此之外，陳貴人認為，克羅埃西亞鋒線老將退休後，陣中欠缺殺手級進球人物，也是此役遲遲無法突破僵局的關鍵。（編輯：張雅淨）1111123