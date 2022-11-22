突尼西亞世足賽與丹麥握手言和 球評：不容易

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）丹麥、突尼西亞在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰最終以0比0握手言和，球評顏士凱表示，突尼西亞透過防守，阻斷對手攻勢，能從丹麥手中拿到1分積分是件不容易的事情。

丹麥、突尼西亞在2022卡達世界盃足球賽D組首場賽事交手，兩隊歷經正規賽加補時，都未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和，各獲得1分積分。

台灣女足代表隊教頭、球評顏士凱表示，丹麥屬於防守見長的球隊，此役維持穩定隊形，依舊具有競爭力，但角球雖多，在攻擊端卻缺乏一個精準的傳、射的時間配合，因此未能攻下分數。

突尼西亞能夠與丹麥戰成平手，顏士凱認為，關鍵在於突尼西亞左後衛防守非常強悍，多次阻斷丹麥攻勢，降低對手進球率，而突尼西亞門將也貢獻不少精彩守備。

顏士凱表示，突尼西亞面對丹麥，能保持不被進球，並從丹麥手中拿到1分積分，是件不容易的事情，也為自己爭取晉級16強增添有利的機會。（編輯：林治平）1111122