更多編輯台推薦新聞：
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一
運動

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長
產經

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
專家開講
新聞專題
專家開講1/7
首頁 / 運動

突尼西亞世足賽與丹麥握手言和 球評：不容易

2022/11/22 23:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北22日電）丹麥、突尼西亞在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰最終以0比0握手言和，球評顏士凱表示，突尼西亞透過防守，阻斷對手攻勢，能從丹麥手中拿到1分積分是件不容易的事情。

丹麥、突尼西亞在2022卡達世界盃足球賽D組首場賽事交手，兩隊歷經正規賽加補時，都未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和，各獲得1分積分。

台灣女足代表隊教頭、球評顏士凱表示，丹麥屬於防守見長的球隊，此役維持穩定隊形，依舊具有競爭力，但角球雖多，在攻擊端卻缺乏一個精準的傳、射的時間配合，因此未能攻下分數。

突尼西亞能夠與丹麥戰成平手，顏士凱認為，關鍵在於突尼西亞左後衛防守非常強悍，多次阻斷丹麥攻勢，降低對手進球率，而突尼西亞門將也貢獻不少精彩守備。

顏士凱表示，突尼西亞面對丹麥，能保持不被進球，並從丹麥手中拿到1分積分，是件不容易的事情，也為自己爭取晉級16強增添有利的機會。（編輯：林治平）1111122

#顏士凱
#丹麥
#突尼西亞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沙烏地阿拉伯世足爆冷勝阿根廷 球評：調整戰術成功