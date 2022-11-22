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世足賽美國、威爾斯踢和 B組戰況陷膠著

2022/11/22 10:53
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）美國今天在2022卡達世界盃足球賽首戰與威爾斯1比1握手言和，球評鄭先萌今天說，B組後續發展難以預料，任何進球或失球都可能影響晉級，僅能確定英格蘭有望晉16強。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強，而英格蘭、伊朗、美國與威爾斯同在B組，其中美國與威爾斯在首戰碰頭。

球評鄭先萌表示，美國隊上半場打得非常積極，威爾斯則是採取防守反擊，將控球權讓給對方。

美國隊上半場靠著前鋒維阿（Timothy Weah）率先進球，鄭先萌指出，或許美國隊下半場是憂心球員體能不足，加上上半場因中前場加壓，付出2張黃牌代價，因此下半場選擇防線後撤，讓落後一方的威爾斯上來攻。

鄭先萌認為，美國是有機會贏球，但沒能發揮自身優勢，反而被威爾斯攻進1球，「這是比較可惜的」。

B組4隊都已完成首戰，英格蘭隊以3分積分暫居B組第一，美國與威爾斯因為踢和都是1分積分，被英格蘭擊敗的伊朗則是以0積分墊底。

鄭先萌表示，美國、威爾斯接下來小組賽都將面對英格蘭、伊朗，因為這場和局，將會讓B組戰況變得很混亂，任何一個進球和失球都可能影響晉級，最後可能要比得失球差。

鄭先萌指出，接下來發展難以預料，僅確定英格蘭很有機會進入16強淘汰賽，但誰是分組第2還很難說，伊朗也並非完全沒機會。（編輯：張芷瑄）1111122

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