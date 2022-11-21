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卡達世界盃首戰落敗 球評：小組賽想取勝有難度

2022/11/21 15:56（11/21 16:32 更新）
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圖為21日比賽，卡達球員包狄夫（紅衣踢球者）跟厄瓜多球員希溫特斯（黃衣踢球者）爭球。（美聯社）
圖為21日比賽，卡達球員包狄夫（紅衣踢球者）跟厄瓜多球員希溫特斯（黃衣踢球者）爭球。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）主辦國卡達今天在2022卡達世界盃足球賽以0比2不敵厄瓜多，小組賽接下來將對上荷蘭、塞內加爾，球評表示，卡達後續想取勝有難度，需做好半場防守，再進行防守反擊才有機會。

2022世界盃足球賽開幕戰由主辦國卡達出戰厄瓜多，厄瓜多老將瓦倫西亞（Enner Valencia）在開賽僅第3分鐘，靠著球門前一記頭球破網，後來經由影像輔助裁判技術（Video Assistant Referee，VAR）判定越位不算，而厄瓜多攻勢不斷，靠著瓦倫西亞梅開二度，最終以2比0勝出，卡達則成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，一開賽就感覺不大妙，兩隊實力還是有落差，厄瓜多實力更高一截。

陳貴人指出，整場比賽厄瓜多控球率相對較高，而卡達儘管以防守反擊為主，但精準度欠佳，也是遲遲無法進球的原因。

陳貴人表示，由於卡達守門員在高空球判斷有瑕疵，也讓厄瓜多球隊靠著在進攻時將球吊高，讓守門員無法確實擊到球，厄瓜多趁機進行第二波攻擊。

卡達與厄瓜多、荷蘭、塞內加爾同在A組，接下來2場比賽都是硬仗，陳貴人認為，卡達小組賽首戰未能拿下，「後面就很難打，以卡達隊的整體實力和組織打法，想要與其他兩隊抗衡有些難度，要晉級16強，就非常艱辛」。

若卡達想要突圍，陳貴人表示，除了必須改善守門員高空球判斷問題，還需做好半場防守，縮短對手進攻的空間，後續再尋求半場的防守反擊，才有機會求勝。（編輯：張雅淨）1111121

#世足賽
#卡達
#厄瓜多
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