紐時：卡達辦世足賽顧人怨 足球有如止痛鴉片劑

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）紐約時報報導，2022年世足主辦國卡達人權爭議不斷，FIFA主席、贊助商、球迷、參賽球員與教練都不開心，主事者只能把足球當止痛鴉片劑，期盼開幕後外界專心看球。

報導寫道，歷經長期縝密規劃、棘手交涉及克服難題，4年一度的世界盃足球賽總算在卡達登場。但6年來掛心這場盛會的國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）開幕前夕沒有雀躍、激動、如釋重負的感覺，反而滿臉不開心。

英凡提諾19日在一小時獨白中捍衛卡達主辦世足賽的權利，指西方國家「偽善」、一味「道德說教」，只顧指責卡達對待同志與移工的方式，卻不顧冒生命危險偷渡到歐洲的青年前途，且忽視卡達多年來推動移工人權的進展。

言談中，出身瑞士的他對歐洲殖民歷史、資本主義貪慾、媒體報導偏負面、身障人士不受重視、20世紀瑞士某些邦婦女太晚擁有投票權、沒有人想過將大型運動賽事引進伊朗等議題大表不滿。

FIFA主要贊助商、百威啤酒（Budweiser）母公司安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch InBev）也不高興。因為世足賽開踢48小時前，主辦單位急轉彎，宣告場館周邊不得販售啤酒，以符合卡達嚴格限制酒類消費的做法。

大批球迷同樣跳腳，不只因為販酒規定轉彎，也因為場邊買酒有漏洞可鑽：只要花大錢買貴賓門票，或是FIFA內部人員，都有權在賽事期間購買啤酒。

一些受卡達招待到當地看球以便「說好話」的球迷也不爽，因為在紐時與其他媒體披露後，主辦單位取消他們的每日餐飲補貼。

場上競技的隊伍情況好不到哪裡去。部分球隊教練不開心，像是伊朗隊葡萄牙籍教頭奎羅茲（Carlos Queiroz）屢屢被追問為何替鎮壓示威者的國家掌兵符，其他隊伍教頭則要在短時間內將看似鬆散的陣容打造成場上勁旅。

球員不開心程度也超乎預期。在奠定個人名聲的大賽前夕，外界吵的是這些球員是否應該、甚至必須佩戴臂章，展示某種程度上毫無意義的標語。

卡達12年前拿下主辦權，本屆世足賽就此成為史上最具爭議的運動賽事之一。卡達極度富有但天氣炎熱，爭辦時欠缺足球基礎設施，仍成為首個主辦世足賽的阿拉伯國家，FIFA廉潔因此蒙塵，卡達被控虧待興建鐵路、場館與旅館的移工及禁止同志行為的法律也屢屢掀起話題。

本屆世足賽將是梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等一代球星告別秀，球迷熱切期待他們謝幕前拿出精采表現，FIFA與卡達當局對此也企盼甚深。

英凡提諾在本來該是記者會的獨白中以近乎懇求的語氣呼籲外界不要批評球員、卡達，壞了所有在家看球的球迷樂趣。

他說，大家的日子都很苦，無疑渴望暫時忘卻憂慮的機會，「專注在我們熱愛的事物上，那件事就是足球」。

報導寫道，對世足賽及FIFA世界觀而言，英凡提諾這番話是恰如其分的總結：生活苦悶、複雜且不開心，但試著別去討論、問問題，甚至連想都不要想；更理想的做法是別抗拒，而是放輕鬆、好好享受，有如止痛的鴉片劑。（編輯：郭中翰）1111121