卡達世界盃足球賽即將揭幕 首次中東舉行花費最高一屆

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（中央社杜哈20日綜合外電報導）2022年世界盃足球賽即將於今晚在卡達揭開序幕，本次比賽對這個波斯灣小國攸關重大，除面臨一連串批評，比賽能否順利進行亦關係到其聲譽。這是世界盃首次在中東地區舉行，也是迄今花費最高的一屆。

路透社報導，為展現阿拉伯世界團結，沙烏地阿拉伯王儲以及埃及、阿爾及利亞總統將與其他政治領袖一起，出席當地時間17時40分（台灣時間22時40分）在卡達首都杜哈的帳篷形體育場舉行的開幕典禮，聯合國秘書長也將到場。開幕賽將由東道主卡達與厄瓜多對陣。

卡達藉由本屆比賽，在全球舞台上將其軟實力推向最高峰，也是該國受到沙烏地、埃及等阿拉伯盟國長達3年半的抵制、至2021年終告結束後，一次力量的展示。本屆比賽還將看到為世界盃開闢的第一批以色列至卡達的直飛航班。

韓國天團防彈少年團（BTS）歌手田柾國（Jungkook）將與卡達歌手庫拜西（Fahad Al-Kubaisi）同台演唱官方主題歌曲「夢想家」（Dreamers）。

面對有關外籍移工權利、LGBT權利以及社會限制等排山倒海而來的批評，卡達和國際足總（FIFA）希望人們關注的焦點能轉向球場上的比賽。籌辦單位也否認主辦權是靠賄賂得來的。

卡達為保守穆斯林國家，同性戀關係屬非法行為，為此丹麥和德國兩國代表隊稱，兩隊隊長將戴上彩虹色、印有「同一份愛」（One Love）字樣的反歧視臂章出賽。

比賽場館內皆禁止飲酒。籌辦單位表示歡迎所有人前去，卻警告不要在公開場合「曬恩愛」。

大批熱情球迷已湧入杜哈，但主要人潮預計本週稍晚抵達。來自布宜諾斯艾利斯的阿根廷球迷西薩（Julio Cesar）說他預料氣氛會很棒，「就算沒有啤酒，我們也會在賽前喝。」

盛產天然氣致富的卡達，是有史以來主辦世界盃最小的國家，比賽耗資2200億美元，預計將吸引約120萬訪客到來，超過卡達人口1/3，人群控制將會是重要關鍵。

由於卡達飯店數量有限，卡達與鄰國分享世界盃經濟利益，球迷可搭乘每天往返阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）等城市的航班進入卡達。

在杜哈，英格蘭球迷賈漢（Neil Gahan）與兒子在供球迷居住的活動房屋旁踢球。他說，這些小屋「不怎麼樣」，但附近有運動設施和巨大螢幕，「我想不會有什麼問題」。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111120