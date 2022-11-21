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歐洲球隊：世界盃比賽不會佩戴OneLove彩虹臂章

2022/11/21 20:46（11/21 21:05 更新）
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）英格蘭、德國以及另外5支參加卡達世界盃的歐洲球隊，今天宣布放棄佩戴印有「同一份愛」（One Love）彩虹臂章以支持LGBTQ權利的計畫，理由是國際足球總會（FIFA）威脅將採取懲戒行動。

法新社報導，這幾支隊伍發表聯合聲明稱：「國際足總已非常明確表示，如果我們的隊長們在賽場上佩戴那樣的臂章，將實施體育方面的懲罰。」

按國際足總規定，球員穿著未經該機構認可的球衣，可能會被出示一張黃牌。該球員隨後若被出示第2張黃牌，將被罰下場。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）和德國隊長諾伊爾（Manuel Neuer）等人打算佩戴的「OneLove」臂章，旨在推動促進包容性。

在主辦本屆世界盃的卡達，同性戀屬非法行為，這種臂章廣被視為對主辦國法律的抗議。

英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭和瑞士的足球總會表示：「身為國家足球總會，我們不能讓我們的球員身處可能面臨體育方面懲罰的境地，包括被舉黃牌，因此我們已要求隊長們不要嘗試在FIFA世界盃比賽中佩戴臂章。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111121

#世界盃
#英格蘭
#凱恩
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