貝克漢不辭卡達世足大使 英演員絞碎萬元英鎊抗議

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）足球巨星貝克漢擔任本屆卡達世足賽大使，但卡達人權紀錄不佳，英國喜劇演員萊西特願捐1萬英鎊（約新台幣37萬元）做慈善籲請貝克漢辭任，在未獲回應後把鈔票放入碎木機絞碎。

路透社報導，曾先後效力英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）與西甲皇家馬德里隊（Real Madrid）的英格蘭中場球星貝克漢（David Beckham）擔任卡達大使，但卡達未能充分保障移工、女性、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒以及性向上其他更多無限可能的人）權益而遭各界批評。

據報導，貝克漢去年簽署一項價值1.5億英鎊（約新台幣55億元）合約，擔任卡達的形象大使，為這個天然氣資源豐富的海灣國家宣傳，而首要任務就是擔任世足賽代言人。

在卡達旅遊局網站上發布的一系列影片中，貝克漢欣賞當地的藝術並大啖美食，還參觀一處沙漠營地，驚嘆道：「這對我來說太完美了！」

英國喜劇演員萊西特（Joe Lycett）上週說，如果貝克漢願意在世足賽開踢前終結與卡達的合約，他願意把1萬英鎊捐給LGBTQ+慈善機構，否則他就會把鈔票全部絞碎，象徵貝克漢的「同志偶像」身分一起被粉碎。

萊西特之前曾說，貝克漢是「同志的偶像」，但他卻擔任卡達大使，那裡是「全世界最難以同志身分存活的地方之一」。

對於萊西特發出的最後通牒，貝克漢並未公開示意或回應。

萊西特20日在推特發布影片，可看到身穿彩虹裝的他把2大疊5英鎊紙鈔丟進碎木機裡，隨後變成一堆碎片噴灑出來。

同性戀在卡達屬於非法，卡達世足賽主辦單位也警告造訪卡達的旅客不要在公開場合做出親密行為，但也說所有人不論性向或背景，都歡迎前來欣賞世足賽事。卡達並否認虐待移工或是透過賄賂取得這次主辦權的相關指控。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111121