拜登致電為世界盃國腳打氣 打趣要教練派他上場[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登在美國隊出戰2022卡達世界盃足球賽前曾致電，除為他們打氣，還開玩笑地表示自己準備好了，要教練派他上場。

美聯社報導，在一段影片中，可以看見美國隊總教練柏哈特（Gregg Berhalter）當著許多球員的面看著手機說：「上面顯示來電的是美國總統。」

拜登在電話中一開頭就引用約翰弗格蒂（John Fogerty）1985年歌曲Centerfield的歌詞說：「教練，派我上場吧，我準備好出賽了。」

拜登說：「各位，我知道你們不被看好，但我要告訴你們，你們身處的球隊，可是有世上最好的球員，且你們代表的是國家，而我知道你們會全力出擊，因此，讓我們給他們所有人來場震撼教育吧。」

「你們要持續信任彼此，為了你們自己、家人和隊友竭盡所能去表現，全國都會為你們加油。」

拜登是在18日打這通電話，柏哈特和球員們向他表達感謝之意。

拜登說：「我真心希望可以到現場看你們比賽。」他還說：「大夥兒，去打敗他們，就盡情發揮吧，我知道你們辦得到的。」

美國隊2018年無緣俄羅斯世界盃，這次捲土重來，小組賽階段將於21日對上威爾斯、25日對上英格蘭、29日對上伊朗。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111121