卡達世足賽彩虹爭議不斷 接連有球迷被阻入場

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（中央社杜哈21日綜合外電報導）一名美國記者說，他今天穿著表達支持LGBTQ族群的彩虹上衣，想進入2022卡達世界盃足球賽一座體育場，遭到短暫拘留。還有威爾斯球迷指稱，他們想戴彩虹漁夫帽入場，卻被沒收。

路透社報導，華爾（Grant Wahl）曾任北美「運動畫刊」（Sports Illustrated）記者，目前經營自己的網站。他說，世足賽保全人員不准他進入賴揚市（Al-Rayyan）的阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）觀看美國對上威爾斯（Wales）的第一戰，還要他把上衣脫掉。

華爾說，他在推特發文描述這起事件時，手機還被拿走。他在推文中寫道：「我沒事，但沒必要遭受這種折磨。」

華爾說，後來一名保全指揮官向他道歉，並讓他入場；他也接到了國際足球總會（FIFA）代表的道歉。

此外，英國「衛報」（The Guardian）報導，有女球迷戴著彩虹漁夫帽入場觀看威爾斯對美國一戰時，帽子被沒收，威爾斯足球協會正在調查此事。

部分威爾斯球迷指稱，他們想戴帽子進場，遭到保全人員阻撓，有些人的帽子被沒收。威爾斯LGBTQ球迷團體「彩虹牆」（Rainbow Wall）推文說：「不是男人，都是女性。@FIFAcom玩真的啊！！」

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）和德國隊長諾伊爾（Manuel Neuer）等人原本打算佩戴印有「同一份愛」（One Love）字樣的彩虹臂章上陣，以示支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群，但國際足球總會揚言發黃牌給任何佩戴彩虹臂章的球員，7支歐洲國家隊今天稍早宣布放棄這麼做。

這7隊包括英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭和瑞士。

一般認為，彩虹臂章是用來抗議卡達將同性戀視為非法的象徵。

法新社報導，比利時表示，他們的第2套球衣衣領處寫有「愛」（Love）字，國際足球總會也禁用這套球衣。

英格蘭隊教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）在英格蘭以6比2大勝伊朗後說：「其實我理解國際足球總會的重點。如果不設限制，就會創下先例。」但他補充說：「大家都知道我們的立場。」

荷蘭總教練范蓋爾（Louis van Gaal）率隊以2比0擊敗塞內加爾後表示：「我真的不想再回答政治問題了。現在應該只談足球，但有一件事很清楚：如果會被發黃牌，我們就不會戴臂章。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111122