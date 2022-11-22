FIFA禁世界盃戴彩虹臂章 美國務卿布林肯抨擊

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（中央社杜哈22日綜合外電報導）針對國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃配戴支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的臂章．美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稱此舉「令人擔憂」。

法新社報導，布林肯在卡達首都杜哈（Doha）觀看美國對威爾斯賽事，雙方最終1比1平手。數小時後，他出席記者會時表示，任何球隊都不應該被迫在「力挺某種價值觀」和比賽之間做出選擇。

英格蘭、德國及其他5個歐洲球隊原本計劃在世界盃配戴印有「同一份愛」（One Love）字眼的彩虹主題臂章，以支持LGBTQ權利，但由於FIFA揚言祭出懲戒行動，球隊已放棄這項計畫。

在本屆世足主辦國卡達，同性戀屬於違法，彩虹臂章被視為抗議卡達法律的象徵。FIFA禁止彩虹臂章在歐洲遭受批評。

布林肯在與卡達外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會談後，被問及對於這項禁令的看法。他表示：「每當我們看到言論自由受到任何限制，尤其是傳達多樣性時，這總是令人擔憂。」

他還說：「在足球場上，任何人都不應被迫在力挺自己的價值觀和比賽之間做出選擇。」（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111122