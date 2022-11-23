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抗議卡達世足歧視LGBTQIA+ 巴西遊行將展出足球隊巨型球衣

2022/11/23 08:25（11/23 09:11 更新）
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抗議卡達世足賽對LGBTQIA+人群的偏見，巴西國家隊的巨型球衣27日將於第27屆LGBTI+里約驕傲遊行期間展出。（圖取自facebook.com/CBF）
抗議卡達世足賽對LGBTQIA+人群的偏見，巴西國家隊的巨型球衣27日將於第27屆LGBTI+里約驕傲遊行期間展出。（圖取自facebook.com/CBF）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）抗議卡達世足賽對LGBTQIA+人群的偏見，巴西國家隊一件長10公尺、寬6公尺的巨型球衣27日將於第27屆LGBTI+里約驕傲遊行期間展出。

這件印有巴西足球總會（CBF）徽章的黃色球衣將掛上號碼24，且在其中一只袖子配戴彩虹色的隊長臂章。

在遊行中展出的巨型球衣將由15人扛帶，這是巴西足總抗議對LGBTQIA+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒/疑性戀、雙性人、無性戀）人群偏見的一項活動。

巴西足總也將與巴西彩虹集團（GAI）合作，設立一個促進平權行動的觀察站。

巴西足總主席羅德里格斯（Ednaldo Rodrigues）表示，與彩虹集團的合作重申足協的管理支柱：尊重多樣性，不分膚色、種族、宗教、性別或政治立場。

帶有彩虹隊長臂章的巨型巴西足總球衣也預定在卡達世界盃期間展出。國際足球總會（FIFA）在2022卡達世界盃足球賽的爭議行動受到支持LGBTQIA+權利的團體批評。

在世界盃的頭幾天，一些歐洲球隊聲稱他們的隊長將佩戴印有「同一份愛」（One Love）彩虹臂章進球場，但最終放棄行動，理由是國際足總威脅將採取懲戒行動，隊長可能被舉黃牌；為了不加重球員的負擔，這些球隊只能打退堂鼓。

巴西足總選擇了外交出路，既尊重國際足總的規則，不與地方當局起衝突（在主辦本屆世界盃的卡達，同性戀屬非法行為），同時在里約熱內盧的活動中表達對LGBTQIA+的支持。

巴西足總也是LGBTI+里約驕傲遊行的兩個主要贊助商之一，另一個是里約熱內盧市政府。

27屆LGBTI+里約驕傲遊行將在里約熱內盧（Rio De Janeiro）柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）舉行。將展示球衣巨型號碼24也表明足總態度的改變：去年美洲盃比賽期間，巴西國家隊沒有球員使用這號碼，數字從23跳到25。

因為巴西的動物彩券遊戲24是「鹿」（veado）的代號，在巴西還有「陰陽人」的意思，所以長久以來一直以一種偏見的方式與同性戀連繫在一起。但最近幾年，許多足球俱樂部已經開始用這個號碼來終結這種偏見。（編輯：馮昭）1111123

#巴西
#巴西足總
#世界盃
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