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FIFA禁世界盃戴彩虹臂章 德國隊球員摀嘴合照抗議

2022/11/24 00:57
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（中央社杜哈23日綜合外電報導）針對國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃配戴支持LGBTQ權利的彩虹臂章，德國隊球員今天在拍照時用手摀住嘴巴以示抗議。

路透社報導，德國隊今天與日本隊展開本屆世界盃E組賽事，在賽前拍攝球隊合照時，德國隊所有球員在數十名攝影師前用手摀住自己的嘴巴。

事後，德國足球協會在推特上以英文寫道：「這不是要發表政治聲明--人權不可以討價還價。不讓我們配戴臂章，如同使我們噤聲。我們堅持自身立場。」

在此之前，德國、英格蘭及其他5個歐洲球隊曾計劃在世界盃配戴印有「同一份愛」（One Love）字眼的彩虹臂章，以支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利。

但由於FIFA揚言針對此事祭出懲戒行動，上述球隊已放棄這項計畫。在本屆世足主辦國卡達，同性戀屬於違法，彩虹臂章被視為抗議卡達法律的象徵。

在賽事期間，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）於看台上坐在FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）旁邊，當時費瑟配戴著彩虹臂章。

費瑟先前曾批評，FIFA揚言祭出懲戒行動一事是場錯誤，是不可接受之舉。（譯者：陳正健）1111124

#費瑟
#FIFA
#德國隊
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