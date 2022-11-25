FIFA威脅戴彩虹臂章發黃牌 法官員促自家球員表態

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（中央社杜哈24日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）威脅懲戒佩戴One Love彩虹臂章的球員，法國體育部長敦促自家球員表態，法國隊員則表示，他們早在賽前就表明對此事立場，現在一心只想好好踢球。

路透社報導，德國在內的7支歐洲代表隊日前宣布將在卡達世界盃足球賽期間佩戴象徵多元與包容的「同一份愛」（One Love）彩虹臂章上場比賽，以支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，遭世界足球組織FIFA威脅祭出黃牌懲戒。

德國代表隊昨天在賽前拍攝球隊合照時，所有球員在數十名攝影師前用手摀住自己的嘴巴以示抗議。

德國足球協會在推特上以英文寫道：「這不是要發表政治聲明－－人權不可以討價還價。不讓我們佩戴臂章，如同使我們噤聲。我們堅持自身立場。」

法國並不在7支佩戴臂章的歐洲球隊之列，法國足球協會（FFF）主席葛雷茨（Noel Le Graet）表示，球隊將「遵循國際足球總會訂定的指引」。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）向法國國會頻道（Public Senat）表示：「我認為國際足球總會對One Love臂章的禁令會被討論一陣子。至於我是否希望有完全自由的空間？答案當然是肯定的。」

歐迪亞-卡斯特拉說：「法國隊是否有自由空間可以繼續表達他們對人權的承諾？答案是肯定的，德國人正在這麼做。」

雖然法國隊球員及總教練德尚（Didier Deschamps）認為，他們只是奉命行事，但歐迪亞-卡斯特拉希望能有所改變，「法國隊員也有這些價值觀，他們來自高度重視這些價值觀的國家，他們能否體現這些價值觀非常重要」。

法國隊中場球員古恩多茲（Matteo Guendouzi）在記者會中表示：「歐迪亞-卡斯特拉是政治家，她有權發表意見。我們（在世界盃前）就表明對這件事的立場，但我們是來這裡的目的是踢足球，並在球場上盡情享受。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111125