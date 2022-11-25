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FIFA傳妥協 威爾斯足協：世足球迷能戴彩虹帽入場

2022/11/25 22:00（11/25 22:51 更新）
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國際足球總會證實，觀看卡達世界盃足球賽的球迷可以把彩虹帽子和彩虹旗幟帶入球場。圖為威爾斯隊球迷，球迷們頭上配戴的帽子為標誌性商品紅黃綠三色的漁夫帽。（路透社）
國際足球總會證實，觀看卡達世界盃足球賽的球迷可以把彩虹帽子和彩虹旗幟帶入球場。圖為威爾斯隊球迷，球迷們頭上配戴的帽子為標誌性商品紅黃綠三色的漁夫帽。（路透社）
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（中央社杜哈25日綜合外電報導）威爾斯足球協會（Football Association of Wales）今天表示，國際足球總會（FIFA）已經證實，觀看卡達世界盃足球賽的球迷可以把彩虹帽子和彩虹旗幟帶入球場。

同性戀在卡達屬於違法，因此在卡達配戴象徵力挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的彩虹物品引發話題。先前有球迷穿戴相關物件前往觀賽，被要求脫下。

前威爾斯女足隊長麥克亞力斯特（Laura McAllister）21日要觀看威爾斯對決美國的賽事時，被保安人員要求脫掉她戴著的彩虹漁夫帽。

英國廣播公司（BBC）報導，本身是出櫃女同志的麥克亞力斯特表示，她被告知不能戴彩虹帽進場，她最終偷偷把帽子帶進去。

威爾斯隊的球迷有一項標誌性商品為紅黃綠三色的漁夫帽，而彩虹配色是為了聲援LGBTQ族群的特別款。

威爾斯足協指出，有數名威爾斯LGBTQ團體「彩虹牆」（Rainbow Wall）的成員也被告知不能戴彩虹帽入場。

不過威爾斯足協在推特（Twitter）發文說，國際足球總會已經證實，球迷前往觀看25日威爾斯對決伊朗的比賽時，可以配戴彩虹色相關物件。

推文指出，「國際足總回應威爾斯足協，證實戴著『彩虹牆』漁夫帽以及攜帶彩虹旗幟的球迷，允許入場觀看週五（25日）威爾斯對決伊朗的賽事」。

推文還稱，「所有世界盃場館都被聯繫並接獲指示，要遵守商定的規則與規範」。

「威爾斯足協敦促國際足總遵守他們傳達的訊息，亦即卡達世界盃歡迎所有人，並持續關注所有人權議題。」

包括英格蘭、德國等7支歐洲球隊21日宣布，他們放棄讓隊長在比賽時配戴彩虹臂章的計畫，因為國際足總曾揚言要針對此事祭出懲戒。

德國隊23日與日本隊展開E組賽事，在賽前拍攝球隊合照時，德國隊所有球員用手摀住自己的嘴巴，藉此抗議國際足總禁止彩虹臂章的決定。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111125

#威爾斯隊
#威爾斯足協
#國際足總
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