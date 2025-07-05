熱浪襲柏林 湖邊公園裸曬成民眾避暑日常

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（中央社記者林尚縈柏林5日專電）室內通常不裝設冷氣的柏林民眾如何捱過熱浪？柏林本週氣溫一度飆升至攝氏40度，市區街頭空無一人，湖邊與市中心泳池一位難求。面對熱浪來襲，居民選擇在湖邊喝啤酒、裸曬身體，展現自由的天體傳統與派對文化。

全球暖化，極端氣候頻繁影響人們日常生活，夏季向來涼爽的德國近年也難逃熱浪侵襲。本週三（7月2日）柏林氣溫飆升至攝氏40度，下週預計迎來第二波熱浪，平日熱鬧的市中心唱起「空城計」，街道上幾乎不見行人。

週末氣溫驟降至約攝氏25度，回到柏林夏季均溫，市中心與公園也恢復往日生氣。中央社趁氣溫宜人，訪問這些在高溫中消失了的柏林市中心居民，了解他們當天如何避暑、度過極端炎熱的一天。

多數受訪民眾表示，在高溫天氣下會前往湖泊或室外泳池避暑，也有人選擇待在家中、用窗簾遮光來降低室內溫度。

柏林與環繞柏林的布蘭登堡邦（Brandenburg）為冰河遺留土地，有超過3000個大大小小的湖泊。克莉絲蒂娜（Kristina）與克萊歐（Cleo）告訴中央社，大眾運輸方便抵達的湖泊經常人滿為患，柏林的公共泳池在高溫日也幾乎全數爆滿，市區需要更多可供消暑的空間。

拿著啤酒坐在公園聊天的亞力克斯（Alex）與伊凡（Ivan）說，他在高溫日其實也與今天相同，「只是那時我不是坐在草地，而是泡在河上的Badeschiff裡喝啤酒。」Badeschiff是柏林施普雷河（Spree）上一座河內泳池，是夏天深受年輕人歡迎的城市派對避暑地之一。

受訪者尚恩（Shawn）則觀察到柏林街頭穿著變化：「人們穿得很少，沒穿內衣、只穿透視T恤。我想這是文化使然，柏林比較自由開放。」

裸體在柏林從不是罕見景象，德國有「裸體文化」（Freikörperkultur，簡稱FKK）傳統，源於20世紀初的生活改革運動，強調以裸身親近自然，促進身心健康。

這種文化在前東德時期尤其盛行，東德初期一任文化部長貝歇（Johannes Becher）曾禁裸，強制公園和湖泊的裸體人士穿上衣服以「保護國民的眼睛」，遭大規模支持天體文化者抗議，知識份子反彈發起連署，東德政府最終讓步，允許人們在特定區域自由裸身。

根據官方歷史資料，到了1980年代，東德至少有60個官方天體沙灘，甚至連非指定區域也普遍容忍裸泳，是德國東部日常中重要的自由精神象徵。

不過隨近年極端氣候加劇，熱浪加上德國東部地區盛行的天體傳統與柏林派對文化，在接近自然的湖泊與公園曬肉的人越來越多，街上的年輕人也越穿越清涼。

奧斯納貝克（Osnabrück）大學皮膚科系主任約翰（Swen Malte John）提醒，高溫天氣使人穿著減少，皮膚長時間暴露在強烈紫外線下，恐在不知不覺中累積傷害，提高罹患皮膚癌風險。

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根據聯邦統計局，德國每年約有30萬人罹患皮膚癌，且人數有不斷上升趨勢，其中以基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素瘤最為常見，皆與皮膚大面積過度曝曬陽光有關。

除了出於自由意願，有更多人因工作需求，被迫接受高溫下的陽光曝曬。受訪者凱倫（Karen）即特別關心在戶外工作的勞動者，認為道路工人、外送員等在烈日下工作可能升高罹患皮膚癌風險，支持德國現在部分在野黨提出的「高溫放假權」，保障勞動者的健康。（編輯：高照芬）1140704