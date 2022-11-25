巴西理查利森首闖世足賽就獨進兩球 倒掛金鉤率隊取勝[影]
2022/11/25 09:40（11/25 10:26 更新）
巴西24日世足賽對戰塞爾維亞，球員理查利森（左）在比賽第73分鐘展現倒掛金鉤美技，率隊奪勝。（路透社）
（中央社杜哈24日綜合外電報導）儘管內馬爾今天在2022年卡達世界盃足球賽的小組賽首戰扭傷腳踝，讓士氣受挫，巴西隊仍在理查利森獨進兩球的情況下，以2比0擊敗塞爾維亞。
25歲的理查利森（Richarlison）是首度在世界盃亮相，但在這個全球足壇最大的盛事出賽，他絲毫不見生澀，在比賽第62分鐘輕鬆將被對手擋下的球補進；接著又在比賽第73分鐘展現倒掛金鉤美技，為巴西攻進第2球，讓球隊最終以兩球差距獲勝。
這是理查利森今年為國家隊踢了7場比賽所攻入的第9球，火力十分驚人。
路透社報導，理查利森表示，就像總教練說的，「你會嗅到進球的機會」，這就是今天出現在場上的情況。
理查利森說：「這是美好的夜晚、美妙的勝利，現在距離我們的目標，只差6勝了。」
巴西總教練泰特（Tite）決定啟用有內馬爾（Neymar）、小維尼修斯（Vinicius Jr）、拉斐爾（Raphinha）、理查利森4名前鋒的陣容，這樣強調進攻的陣型在這場比賽收到極佳的效果。巴西主導了這場比賽，並讓塞爾維亞在每次進攻時都十分吃力。
小維尼修斯利用他的天賦和速度，不斷打擊對手，但塞爾維亞的防守讓巴西在上半場難越雷池一步，下半場才在理查利森梅開二度後勝出。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111125
效力英超熱刺的理查利森（黃衣者）在第62分鐘左右率先破網。（美聯社）
理查利森（黃衣者）在塞爾維亞多名球員環伺下倒掛金鉤入網，堪稱本屆世足目前為止最經典一球。（美聯社）
巴西24日在分組賽第1戰靠理查利森一人拿下2分，球員們在場邊高興慶祝，場邊球迷也興奮歡呼。（美聯社）
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