球王比利賽前喊要球員把獎盃帶回家 巴西首戰大勝塞爾維亞

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）巴西國家隊今天在2022卡達世界盃足球賽首戰旗開得勝，以2比0大勝塞爾維亞，令巴西球迷一舉振奮，距離六冠王更進一步。球王比利在網上傳遞正能量似乎奏效。

巴西今天首戰塞爾維亞的最大功臣是前鋒李察利森（Richarlison），一人獨進2球，其中1球還是高難度的「側掛金勾」。不過有一點讓球迷擔心的是內馬爾（Neymar）似乎受傷，他哭著離開球場，並且已經開始用冰塊治療腳踝。

81歲的球王比利（Pelé）今天上午在社群媒體發文，為巴西國家隊傳遞正能量，要求巴西球員將獎盃帶回家。

比利說：「今天我們開始書寫新歷史，無論對手的規模和傳統如何，我們都必須尊重，將每一場比賽都當成是決賽，用心地踢。踢得漂亮固然重要，但在球場上拚盡全力更具意義。」

比利強調，將有超過2億顆心，合為一顆，隨著國家隊的每一次征戰勝利而激昂地振動。比利還上傳一系列歷史照片，說是為了激勵巴西球員。

比利最後寫道：「我把所有正能量都送給你們，我相信我們會有一個幸福的結局。願上帝保佑你們。把這個獎盃帶回家！」

比利在網上為巴西國家隊首戰傳遞正能量似乎奏效，期待28日巴西第二場比賽出戰瑞士，能繼續拿出好成績。（編輯：高照芬）1111125