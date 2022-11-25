聲援反政府示威 伊朗前世足大將被捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）伊朗政府今天以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri）。伊朗9月因庫德族女子艾米尼之死引爆反政府示威，同為庫德族的加富里一路相挺。

法新社報導，伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）在報導中指出，加富里過去曾是世界盃伊朗代表隊球員，截至2019年共代表伊朗出賽28次國際賽事。

加富里今天在進行球隊訓練後遭到逮捕，原因是「玷污國家隊聲譽並散布反對國家政權的政治宣傳」。他也是這次遭到大規模鎮壓的抗議行動中最知名的人物之一。

伊朗隊21日在卡達舉辦的世界盃足球賽中對上英格蘭隊，全隊在開賽前集體拒唱國歌，以此支持母國的抗議群眾。

自從22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被宗教警察拘留，並於9月16日喪命後，伊朗全國陷入長達2個月的抗議。

加富里曾在社群媒體上力挺抗議活動，還有報導指出，他拜訪伊朗庫德族人聚居地，聲援鎮壓受害者的家屬。

值得注意的是，加富里並不是第一個在伊朗鎮壓行動中被捕的體壇大咖，國際足球員馬西尼（Hossein Mahini）10月也曾因支持抗議活動被捕，後來獲釋。

伊朗隊在卡達世足賽首戰以2比6敗給英格蘭隊，25日將對上威爾斯隊。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111125