世界盃亞洲球隊發威 韓國烏拉圭運彩單場銷售新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）今年世界盃足球賽亞洲球隊屢創驚奇，也成了彩迷以小博大頭號標的，台灣運彩表示，累積4天銷售金額達新台幣13.6億，昨晚小組賽韓國與烏拉圭之戰銷售1.48億，寫下首輪單場銷售最高。

2022卡達世界盃足球賽小組賽8組、共32隊全部依序亮相，其中C組沙烏地阿拉伯在首役爆冷以2比1扳倒阿根廷，E組的「藍武士」日本，同樣以2比1撂倒強敵德國，雙雙創下首輪賽事最大冷門。

受到亞洲球隊精彩表現激勵，也帶動彩迷買氣，除銷售金額寫下單場賽事新高，且在正確比分投注上，韓國2比1勝烏拉圭也最受彩迷青睞，不過比賽最後結果是由韓國以0比0逼和烏拉圭。

台灣運彩今天也同步公布，韓國與烏拉圭之戰有53.5%彩迷看好前者獲勝，反觀下注南美勁旅烏拉圭的比例才35.2%，僅有11.3%的民眾猜對正確結果。

台灣運彩透露，由於不讓分和局賠率為3.5倍，昨天有民眾重壓5萬元和局，因此將可歡喜抱回17.5萬高額彩金，至於正確比分0比0的賠率為7.5倍，也有消費者投注1萬300元幸運中獎，讓他可領回7萬7250元。

今晚世界盃小組賽第2輪賽事登場，台灣運彩也針對各隊奪冠賠率進行調整，G組的巴西在小組賽首役以2比0輕取塞爾維亞，奪冠賠率從原本的1賠4調降至1賠2.75，至於原被視為奪冠熱門之一的阿根廷，在C組首役吞敗後，奪冠賠率從原本的5.25倍調升至1賠7.5。（編輯：陳政偉）1111125