更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/59
首頁 / 運動

世界盃亞洲球隊發威 韓國烏拉圭運彩單場銷售新高

2022/11/25 15:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）今年世界盃足球賽亞洲球隊屢創驚奇，也成了彩迷以小博大頭號標的，台灣運彩表示，累積4天銷售金額達新台幣13.6億，昨晚小組賽韓國與烏拉圭之戰銷售1.48億，寫下首輪單場銷售最高。

2022卡達世界盃足球賽小組賽8組、共32隊全部依序亮相，其中C組沙烏地阿拉伯在首役爆冷以2比1扳倒阿根廷，E組的「藍武士」日本，同樣以2比1撂倒強敵德國，雙雙創下首輪賽事最大冷門。

受到亞洲球隊精彩表現激勵，也帶動彩迷買氣，除銷售金額寫下單場賽事新高，且在正確比分投注上，韓國2比1勝烏拉圭也最受彩迷青睞，不過比賽最後結果是由韓國以0比0逼和烏拉圭。

台灣運彩今天也同步公布，韓國與烏拉圭之戰有53.5%彩迷看好前者獲勝，反觀下注南美勁旅烏拉圭的比例才35.2%，僅有11.3%的民眾猜對正確結果。

台灣運彩透露，由於不讓分和局賠率為3.5倍，昨天有民眾重壓5萬元和局，因此將可歡喜抱回17.5萬高額彩金，至於正確比分0比0的賠率為7.5倍，也有消費者投注1萬300元幸運中獎，讓他可領回7萬7250元。

今晚世界盃小組賽第2輪賽事登場，台灣運彩也針對各隊奪冠賠率進行調整，G組的巴西在小組賽首役以2比0輕取塞爾維亞，奪冠賠率從原本的1賠4調降至1賠2.75，至於原被視為奪冠熱門之一的阿根廷，在C組首役吞敗後，奪冠賠率從原本的5.25倍調升至1賠7.5。（編輯：陳政偉）1111125

#烏拉圭
#韓國
#台灣
世界盃
英格蘭世足賽未曾踢贏美國 若取勝可晉級16強 聲援反政府示威 伊朗前世足大將被捕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聲援反政府示威 伊朗前世足大將被捕