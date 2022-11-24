萬人群聚光化門廣場為韓國隊加油 動員警力維安

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韓國代表隊24日在2022卡達世界盃足球賽對上南美強隊烏拉圭，吸引約一萬人參與在光化門廣場舉辦的街頭應援活動。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年11月24日

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國代表隊今天在2022卡達世界盃足球賽對上南美強隊烏拉圭，吸引約一萬人參與在光化門廣場舉辦的街頭應援活動，警方為此出動約640名警力，6支急救隊在現場待命，全力因應大量人潮可能帶來的意外事故。

韓國自2002年日韓世界盃起，每4年一次舉行的世足賽期間都會在光化門廣場等各地舉辦街頭應援活動，讓民眾透過廣場設置的大螢幕轉播，一起為代表國家出征的選手加油。

今年活動適逢10月底梨泰院事件，維安狀況特別受到社會關注，根據韓聯社、Newsis等韓媒報導，韓國各地今晚共有12處舉辦街頭應援活動，預計共將聚集4萬多人，警方在聚集人數最多的光化門廣場共出動8組激動隊伍、約640名警力，維持現場秩序。

首爾市消防災難本部為此在光化門廣場部署4支119急救隊及2支特別救護隊，54名消防員及9台消防車也在附近待命，以隨時因應現場突發狀況。

人群從傍晚就開始集結，警方在人群特別密集的5個出入口部署大量人力，以紅色指揮棒敦促行人快速通過，以保持道路暢通，準備在現場觀賽的民眾也早早就按照鐵欄隔開的區域席地而坐，相當有秩序。

比賽開始後座位區四周仍有較晚抵達現場的民眾或站或坐著遠眺轉播螢幕，為選手熱烈鼓掌應援，但現場隨處能看到穿著黃色背心、拿著指揮棒的維安人員，並未出現大量人潮引發的推擠、阻塞狀況。

韓國足協今年原本取消為街頭應援提出的光化門廣場使用申請，但韓國足球國家代表隊支援團體「紅色惡魔」向有關當局提出了活動申請，希望藉此機會鼓舞因梨泰院事件沉鬱的社會氛圍，也延續20年來的應援傳統。

首爾市在22日有條件通過紅色惡魔提出的光化門廣場使用申請，除在現場設置綜合狀況室外，鄰近光化門廣場的世宗文化會館及車站至活動結束前都將暫停開放，所有公車都將直接通過不停車，地鐵5號線在人潮過多狀況下也會採取過站不停措施。

韓國代表隊在1983年世界青少年足球賽中挺進4強，當時因紅色隊服被海外媒體稱作Red furies，此後韓國媒體都以「紅色惡魔」稱呼韓國足球代表隊，球迷也會穿上紅色衣物，戴上紅色惡魔角為選手應援。（編輯：黃自強）1111124

約一萬人參與24日在光化門廣場舉辦的世足賽街頭應援活動，警方出動約640名警力維安。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年11月24日