世足日本強壓德國 中國網友媒體捨情結一致肯定

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（中央社記者邱國強北京24日電）來自亞洲的沙烏地及日本隊先後在世足賽爆冷擊敗傳統強隊阿根廷及德國，連存在反日情緒的中國民眾也紛紛稱讚日本隊的表現，並反譏中國國足。官媒也以評論表達對日本隊的肯定。

本屆世界盃足球賽開幕後，沙烏地阿拉伯隊22日先以2比1擊敗南美勁旅阿根廷隊，成為世足賽史上最大冷門比賽之一；23日，日本隊以2比1逆轉擊敗曾4度奪下世足賽冠軍的德國隊，也出乎全球多數人預料。看在「德粉」一向眾多的中國球迷眼中，更是不可置信。

特別是兩場球賽巧合地出現相同的比數，不但成為全球話題，也使得亞洲球隊聲勢看漲，更讓為數眾多的中國足球迷驚訝。特別是日本隊23日晚間逆轉擊敗德國隊，更在中國網路的熱搜詞排行榜上名列前茅，各路球評及網友們更對日本隊的球技及日本足球的發展，展開熱烈討論。

部分中國官媒的體育專欄，也對沙烏地及日本隊的表現品頭論足，特別對日本隊23日的獲勝普遍給予肯定。其中，澎湃新聞23日深夜以「誰說亞洲人踢不好足球」為題發表的評論，成為頗具代表性的文章。

文章指出，日本隊逆轉戰勝德國隊「並不是奇跡，甚至不該被稱為冷門」。如果沙烏地隊擊敗阿根廷隊有運氣的成分，日本隊的勝利依靠的「完全是過硬的實力」，這已經有力地說明，任何「亞洲人踢不好足球」的論調都是站不住腳的。

這篇文章提到，相較於身材及速度上的劣勢，日本隊不可替代的優勢，在於基本功極為扎實的個人技術、默契度極高的團隊配合，以及無論在何種情境下始終保持穩定的冷靜心態。這些優勢不是從天而降，而是日本足球數十年如一日刻苦訓練、耕耘青訓、科學發展的結果。

文章直指，中國球迷觀賽時的心情是極其矛盾的：一方面為日本隊的勝利、尤其是亞洲足球在世界盃賽場上取得的突破感到高興，另一方面也為中國隊未來在亞洲的前景「感到深深的擔憂」。除了祝賀沙烏地及日本隊，也期待即將出場的韓國隊。更希望有朝一日中國隊也能再次站在世界盃賽場上，為廣大中國球迷帶來驚喜。

2018年世足賽，日本隊被比利時隊2比3反超落敗無隊晉級8強後，日本NHK用1年的時間製作節目剖析「關鍵14秒」的輸球原因，也成為中國媒體評論及網友熱議話題。內容指出，日本隊「知恥近乎勇」敢於檢討，甚至邀請對手比利時隊球員上節目暢談，都值得中國國足借鏡。

在中國足球迷中，向來有一股龐大的「德粉」勢力。但23日晚間的德日大戰，儘管一些中國網友仍用「小日本」、「鬼子」、「小日子」等慣語稱呼日本隊，但除了批評德國隊攻防均不佳外，也一致驚呼日本隊能反敗為勝的優異表現。

在中國網友的熱議中，有人戲稱「軸心國起內哄了，就差義大利了」；有人直言，雖然不喜歡「小日本」，但他們能把德國隊打得團團轉，「看得嘆氣但還是該肯定」；也有人說，日本隊在場上明顯跑不過德國隊，卻硬是能破門得分，了不起；還有人說，日本肯花1年工夫研究自己怎麼敗的，光這點就值得尊敬。

相形之下，表現一向不被民眾接受的中國國足，同時成為網友揶揄嘲諷的對象。有人直指，1980、90年代的中國國足還能壓著打日本，才一代人的工夫就被日本甩得老遠；有人則說，中國花在國足上的錢不比日本少，怎麼「花費和名次成正比了」？

也有人說，堂堂中國國足能敗給足球小國，堂堂中超球隊（指北京國安隊）能敗給縣城小隊，中國國足「除了出線，還有什麼辦不到的」？（編輯：吳柏緯）1111124