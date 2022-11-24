日本贏球後更衣室一塵不染 FIFA發文致謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國際足球總會在官方推特發文致謝，盛讚日本隊更衣室「一塵不染」。（圖取自twitter.com/FIFAcom）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽踢贏強權德國後，更在會場留下堪稱「完美」的球員更衣室，國際足球總會（FIFA）透過官方推特發文致謝，盛讚更衣室「一塵不染」。

日本產經新聞報導，FIFA在官方推特發文稱在日本對德國獲得歷史性一勝後，日本球迷們留在觀眾席收拾垃圾，在此同時，比賽會場哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）的日本隊球員更衣室，也留下「一塵不染」（Spotless）的景象。

推文所附照片顯示日本球員將更衣室整理得乾淨整齊，FIFA還特別用羅馬拼音寫上日文發音的「非常感謝」（Domo Arigato），後面附上鼓掌圖案及日本國旗。

這則推文今天發出後迅速獲得超過5萬網友按讚，不少外國網友留下「他們（日本隊）不光是收拾了德國隊，也收拾了更衣室」等留言。

FIFA另一則推文也附上一張更衣室桌面特寫照片，稱「這也是他們（日本隊）所留下」，可以看到桌上放著幾支大小紙鶴及一張署名JAPAN、寫有日文及阿拉伯文「謝謝」的紙板。這則推文至今也獲約大量網友按讚。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111124