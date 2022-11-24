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世界盃日本爆冷勝德國 運彩迷花1萬賺25萬

2022/11/24 13:03
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（中央社記者龍柏安台北24日電）世界盃足球賽連日上演驚奇，繼沙烏地阿拉伯扳倒南美強權阿根廷後，昨晚日本在小組賽爆冷以2比1逆轉勝德國，台灣運彩透露，有球迷花新台幣1萬元買日本勝，結果狂賺25萬元。

台灣運彩今天公布，2022卡達世界盃足球賽開踢後，銷售達9.7億元，與4年前相比成長達60%，且昨晚德國與日本之戰，銷售金額就達1.2億元。

事實上，賽前球迷一面倒看好德國可以擊敗日本，因此日本贏球（不讓分）的賠率，最高曾達到25倍，台灣運彩就公布，真有球迷花了1萬元重壓「藍武士」日本隊獲勝，昨晚就讓他開心抱回25萬元的高額彩金。

至於正確比數方面，日本隊最後以2比1逆轉勝德國，賠率也達15倍，同樣有球迷斥資1萬元壓注，讓他獲得15萬元的彩金。

今年世界盃亞洲球隊紛紛譜出驚奇，屢屢上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，台灣時間今晚9時，將由韓國出戰烏拉圭，亞洲球隊是否能再次發威，同樣值得球迷期待。

台灣運彩指出，依照目前賠率，韓國在不讓分贏球的賠率則為4倍，反觀烏拉圭贏球僅1.5倍，和局則為3.5倍。（編輯：張芷瑄）1111124

#日本
#德國
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