日本隊踢贏德國隊 日本網友向總教練森保一道歉

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日本24日爆冷擊敗德國，總教練森保一（前中）的調度成為左右勝負關鍵。（共同社）

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽小組賽踢贏實力堅強的德國隊，創下歷史性勝利，引發不少賽前覺得日本必輸的網友向日本隊總教練森保一道歉，紛紛發文「為至今提出的批評致歉」。

日本隊以2比1爆冷擊敗德國隊，2名進球球員堂安律、淺野拓磨都是替補，總教練森保一的調度也成為左右比賽勝負的關鍵。

日本放送協會（NHK）報導，在日本隊與德國隊比賽結束後，有網友發文說：「森保總教練，一直以來真是抱歉。」

這是因為賽前分析咸認德國隊（包括西德時代）曾拿過4屆世界盃冠軍，讓不少球迷在社群網站上發文說，「如果能踢和就是立了大功」、「對森保日本隊感到不安」等。

比賽開始後的上半場33分鐘時，德國隊以12碼罰球先馳得點，這時日本推特上出現不少例如「德國太強了，也只能笑笑」、「看不到能贏球的可能」等發言，許多發文都認為德國會贏球。

沒想到森保一下半場改變戰術，換上堂安律與淺野拓磨上場貢獻2球，拿下日本隊歷史性勝利後，「贏了」、「太棒了」等語詞紛紛進入日本推特趨勢。

有網友以之前沙烏地阿拉伯爆冷踢贏阿根廷後宣布全國放假一天為例，表示「希望日本也能放假一天」。

至於森保一戰術奏效，許多網友紛紛致上「歉意」。

有網友說：「森保桑，一直以來提出批評很抱歉。」也有網友說：「坦白說，我以為日本絕對會輸球，抱歉，能擊敗強權德國隊，恭喜。」（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111124