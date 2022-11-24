更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
運動

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/47
首頁 / 運動

世足場內外雙贏 日本勝德國後球迷主動撿垃圾[影]

2022/11/24 07:50（11/24 08:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本23日在世界盃足球賽E組預賽以2比1贏德國，日本球迷歡呼慶祝。（共同社）
日本23日在世界盃足球賽E組預賽以2比1贏德國，日本球迷歡呼慶祝。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）2022卡達世界盃足球賽今天舉行E組預賽，德國雖然先馳得點，但日本下半場反擊，爆冷贏球。日本球迷於賽後主動撿拾觀眾席上的垃圾，成為場邊另類焦點，也贏得一片好評。

這不是日本足球迷首度展現維護環境的「善舉」，早在2018年俄羅斯世界盃，日本球迷就因自發清理現場而獲讚譽。英國廣播公司土耳其語網（BBC Turkce）今天指出，日本球迷在本屆世足開幕戰落幕後整理觀眾席，令其他觀眾覺得不可思議。

巴林百萬網紅法魯克（Omar Farooq）21日也在社群平台Instagram上傳影片，記錄數名日本球迷拿起塑膠袋收拾現場的速食包裝盒、飲料罐、加油海報及卡達國旗等。影片中可見一名女性球迷對他說，「我們日本人從來不留下垃圾，我們尊重此地」。

當法魯克問另一名球迷，「這麼做不是為了拍照吧」。球迷則說，不是為了上鏡頭。法魯克相當吃驚，直呼「尊敬」，並與球迷一同整理現場。影片一出即引發熱議，不少網友留言表示，日本球迷的行為相當令人尊重。

日本這次世界盃分在有「死亡之組」稱號的E組，同組對手有西班牙、哥斯大黎加、德國，想要從中突圍頗有難度，但日本隊擁有8名為德甲效力的球員，首戰面對德國隊展現韌性，在0比1落後情況下轉守為攻，後來居上最後以2比1勝出。

日本隊首戰獲勝後，下一戰將在台灣時間27日晚間6時與哥斯大黎加碰頭，12月3日凌晨3時與西班牙交手。（編輯：郭中翰）1111124

#日本
#法魯克
#日本隊
延伸閱讀
日本世足賽爆冷擊退德國 森保一神調度成關鍵FIFA禁世界盃戴彩虹臂章 德國隊球員摀嘴合照抗議影片／大谷翔平展奇才風靡棒壇 謙遜自持還會幫忙清垃圾
法魯克
奈及利亞遭遇10年來最大洪災 逾600人喪生
世界盃
FIFA下令禁戴彩虹臂章 愈禁民眾愈挺商品銷售一空德國爆冷敗給日本 教練：犯太多不該犯的錯

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
FIFA下令禁戴彩虹臂章 愈禁民眾愈挺商品銷售一空