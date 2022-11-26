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日本球迷感謝老闆准假看世足 FIFA照釣出日企回應：請好好享受

2022/11/26 14:07（11/26 14:57 更新）
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FIFA官方推特日前發布一張日本球迷感謝老闆准假的照片（圖），兩天後日本企業NTT東日本公司在推特回覆「請享受你的假期及世界盃」。（圖取自twitter.com/FIFAWorldCup）
FIFA官方推特日前發布一張日本球迷感謝老闆准假的照片（圖），兩天後日本企業NTT東日本公司在推特回覆「請享受你的假期及世界盃」。（圖取自twitter.com/FIFAWorldCup）
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（中央社東京26日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）世界盃官方推特（FIFA World Cup）日前推文，附上一張日本球迷感謝老闆准假的照片引發迴響，最後也釣出這間佛心企業回文「請好好享受」。

FIFA World Cup官方推特11月23日發文，貼出一張日本球迷照片說「這張照片獻給所有的老闆」，可以看到這名男子向鏡頭展示用英文寫下「感謝親愛的老闆讓我休假兩週」的紙張。

沒想到兩天後即11月25日，日本企業NTT東日本公司在官方推特用英文回覆「請享受你的假期及世界盃！」並署名「你的老闆留」，印證球迷的員工身分。

日媒Sponichi Annex報導，NTT東日本公司公關部也證實，照片中的男子確實是他們的員工，且他們在推特的回文意旨也有告知員工本人及主管。

有外國網友用英文留言，自己在日本待了19年，很少看到有日本朋友能拿到兩週休假，一般都是黃金週或是盂蘭盆節時有機會休到一週。他打趣說，希望老闆在這名員工回國後「不要讓他太常加班」。

有日本網友留言「NTT東日本最棒」、「比起不怎麼樣的廣告來得更有效果」；不過也有網友指出，這名日本球迷美中不足之處，就是忘了在英文兩週的week後面加上代表複數的s。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111126

#日本
#英文
#世界盃
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