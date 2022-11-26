新加坡吹世足風 社區活動中心供民眾免費追比賽

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卡達世界盃足球賽開踢，新加坡有多個社區活動中心免費提供賽事轉播，26日凌晨英格蘭對上美國的比賽吸引逾百人到「碧山民眾俱樂部」熬夜追比賽。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月26日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）卡達世界盃足球賽開踢，雖然新加坡非參賽隊伍，但當地有不少足球迷。賽事期間不僅有餐廳、酒吧轉播比賽，新加坡全島還有多個社區活動中心免費提供賽事轉播，吹起一股世足風。

2022卡達世界盃足球賽日前開踢，賽事持續至12月18日。新加坡民眾除了選擇在家觀賽，或與三五好友到餐廳、酒吧一起追比賽，還可以到全島多個社區民眾俱樂部、體育中心等地免費看球賽。

雖然新加坡國家足球隊未能踢進世界盃，但足球可說是當地最受歡迎的運動之一。當地體育記者指出，新加坡人最關注的球隊包括英格蘭、巴西、阿根廷、法國、西班牙等。

英格蘭今天凌晨3時在世界盃小組賽對上美國，儘管是大半夜，仍吸引逾百人到「碧山民眾俱樂部」熬夜追比賽。

其中一名本身是英超球迷的陳姓民眾接受中央社記者採訪時表示，本來要到朋友家看比賽，但因為溝通出了點問題，後來決定跟朋友們一起到有提供賽事轉播的民眾俱樂部看球。

除了方便，他說，在民眾俱樂部看球的好處還包括即使在凌晨，「進球的時候我們可以大聲慶祝」，如果在家看比賽，大聲歡呼就會吵到鄰居。

可惜的是，這場比賽沒有任何一方進球，最終以0比0踢平。這也代表，英格蘭未能打破世足賽未曾踢贏美國的紀錄。

英格蘭過去兩度在世界盃對上美國，兩次都是在小組賽階段；1950年巴西世足賽時大爆冷門輸給美國，2010年南非世界盃，則與美國以1比1踢平。（編輯：馮昭）1111126